Οικονόμου για Τσίπρα: αδιανόητη η δήλωση του είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού

Η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που άναψε «φωτιές» και η αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωση του κάνει λόγο για «αδιανόητη τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης», και υπογραμμίζει ότι «η σημερινή δήλωση του κ. Τσίπρα ότι “θέλουμε να ξεβολέψουμε όσους στρογγυλοκάθισαν στην εξουσία χωρίς να έχουν δικαίωμα”, θέτει ένα τεράστιο θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα. Τι εννοεί; Ότι η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση με την ισχυρή βούληση του ελληνικού λαού δεν έχει δικαίωμα να κυβερνά;».

Και αναφέρει στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου, «ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις και επιδιώξεις του. Η δήλωση του είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού και είναι αδιανόητη για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοκρατικής χώρας. Ο κ. Τσίπρας εισηγείται de facto ένα άλλου τύπου πολίτευμα, αυταρχικής μορφής, όπου δεν θα έχουν όλοι το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στα κοινά. Και αυτό το πολίτευμα δεν είναι η δημοκρατία.

Οφείλω να του υπενθυμίσω ότι η δημοκρατία λειτουργεί με κανόνες και η πλειοψηφία είναι αυτή που αποφασίζει. Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τους χαρακτηρισμούς και τις προβλέψεις, ο κ. Τσίπρας πάντοτε θα έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τη δοκιμασμένη συνταγή της “αυταπάτης”».

