Φωτιές: Συναγερμός για 5 Περιφέρειες την Κυριακή (χάρτης)

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με την ΓΓΠΠ

Ο κίνδυνος για φωτιές θα είναι υψηλός και την Κυριακή...

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή 29 Αυγούστου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα

Εύβοια

Επτάνησα (Κεφαλονιά, Λευκάδα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

Κρήτη (Χανιά)

Για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και συνεχίζονται περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Πολιτική Προστασία: Προσοχή

Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες μας:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τέλος, παρακαλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

