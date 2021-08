Life

Μαρία Βοσκοπούλου: Η ανάρτηση για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασαν 40 ημέρες από το θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου και η κόρη του, Μαρία, του έκανε μια δημόσια αφιέρωση.

Έχουν περάσει 40 ημέρες από την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος πέθανε στις 19 Ιουλίου στα 81 του χρόνια μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο 251 νοσοκομείο λίγο πριν πάρει εξιτήριο.

Η απώλεια του Τόλη Βοσκόπουλου για την οικογένειά του είναι τεράστια και τόσο η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου, όσο και η κόρη τους Μαρία προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως πλέον δεν βρίσκεται ανάμεσά τους.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Βοσκόπουλου στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Γραμματικοπούλου – US Open: προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό