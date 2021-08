Γιώργος Παπαγεωργίου – Δανάη Μιχαλάκη: Ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία (Φωτογραφίες)

Life

H πρωταγωνίστρια της σειράς "Άγριες Μέλισσες" και ο γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού κάνουν ταξίδι του μέλιτος και μοιράζονται φωτογραφίες.

Την καλύτερη περίοδο της ζωής τους διανύουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς “Άγριες Μέλισσες και ο γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 7 Αυγούστου στη Σύρο, στο Δημαρχειακό Μέγαρο Ποσειδωνίας, την Έπαυλη Τσιροπινά.

Η ημέρα του γάμου τους κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, καθώς πρόκειται για την ημέρα των γενεθλίων της τηλεοπτικής Δρόσως.

Το νιόπαντρο ζευγάρι μερικές ημέρες μετά τον ρομαντικό τους γάμο στη γενέτειρα της ηθοποιού, πραγματοποίησε το ταξίδι του μέλιτος.

Όπως αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο Γιώργος Παπαγεωργίου, το ζευγάρι απολαμβάνει όμορφες στιγμές στην Ιταλία.

