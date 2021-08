Κόσμος

ΗΠΑ: Στη φυλακή πρώην “υπαρχηγός” του Σώρρα

Γιατι οδηγήθηκε στη φυλακή ο ομογενής γιατρός, Μανώλης Λαμπράκης

Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Ιεραπετρίτης γιατρός και άλλοτε συνοδοιπόρος του Αρτέμη Σώρρα, Μανώλης Λαμπράκης.

Ο 69χρονος ομογενής γιατρός καταδικάστηκε για «διακίνηση και κατοχή με πρόθεση διακίνησης, οξυκωδόνης (oxycodone)».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό εισαγγελέα Audrey Strauss, ο Μανώλης Λαμπράκης έγραψε χιλιάδες μη απαραίτητες ιατρικά συνταγές οξυκωδόνης - ένα εθιστικό και δυνητικά θανατηφόρο οπιούχο-, συνολικά 2,4 εκατ. χαπιών, σε περίοδο πέντε ετών.

«Αντί να τηρήσει τον όρκο του, ο Λαμπράκης χορηγούσε θανατηφόρα ναρκωτικά», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός εισαγγελέας.

H οξυκωδόνη, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των Αρχών, είναι ένα υψηλά εθιστικό, ναρκωτικό οπιοειδές, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών και χρόνιων πόνων. Οι συνταγές οξυκωδόνης έχουν μεγάλη ζήτηση και έχουν σημαντική αξία σε μετρητά για τους διακινητές ναρκωτικών.

Ο Μανώλης Λαμπράκης ομολόγησε την ενοχή του στις 26 Νοεμβρίου 2019, ενώπιον του αμερικανικού δικαστή William H. Pauley III, και καταδικάστηκε σήμερα ενώπιον του αμερικανικού δικαστή Katherine Polk Failla.

