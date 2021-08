Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: “Διέλυσε” χωρίς έλεος την Άρσεναλ

Στο μηδέν άφησε την Άρσεναλ η ομάδα του Γκουρδιόλα, για τρίτη αγωνιστική.

Στο απόλυτο μηδέν (0) έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην Premier League, άφησε την Άρσεναλ η Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν χαρίστηκε στον πρώην βοηθό του, με την... καρέκλα του Μίκελ Αρτέτα να τρίζει επικίνδυνα έπειτα και από το 5-0 στο «Έτιχαντ».

Από νωρίς φάνηκε το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Η κοντινή κεφαλιά του Ιλκάι Γκιουντογκάν και η προβολή του Φεράν Τόρες, έβαλαν σε θέση οδηγού τους «πολίτες». Μετά, δε, και την αποβολή του Γκρανίτ Τσάκα με απευθείας κόκκινη κάρτα (στο 35’, για επικίνδυνη προβολή με τα δύο πόδια στον Ζοάο Κανσέλο), τα πάντα κρίθηκαν.

Μερίδα οπαδών της Άρσεναλ έφυγε από το γήπεδο, άλλοι πανηγύρισαν στα γκολ που ακολούθησαν από τους Γκαμπριέλ Ζεσούς, Ρόντρι και ξανά Τόρες. Μετά από τρία παιχνίδια, οι «κανονιέρηδες» μόνο τέτοιοι δεν αποδεικνύονται, καθώς ο συντελεστής τερμάτων «γράφει» 0-9.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής της Premier League έχουν ως εξής:

Σάββατο 28/8

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 5-0 (7’ Γκιουντογκάν, 12’, 84’ Τόρες, 43’ Ζεσούς, 53’ Ρόντρι)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 17:00

Μπράιτον-Έβερτον 17:00

Νιουκάστλ-Σαουθάμπτον 17:00

Νόριτς-Λέστερ 17:00

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 17:00

Λίβερπουλ-Τσέλσι 19:30

Κυριακή 29/8

Μπέρνλι-Λιντς 16:00

Τότεναμ-Γουότφορντ 16:00

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουν. 18:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 6 -3αγ.

Γουέστ Χαμ 6

Τσέλσι 6

Λίβερπουλ 6

Μπράιτον 6

Τότεναμ 6

Μάντσεστερ Γιουν. 4

Έβερτον 4

Μπρέντφορντ 4

Άστον Βίλα 3

Γουότφορντ 3

Λέστερ 3

Σαουθάμπτον 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Λιντς 1

Γουλβς 0

Μπέρνλι 0

Νιουκάστλ 0

Νόριτς 0

Άρσεναλ 0 -3αγ.

