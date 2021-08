Κόσμος

ΝΑΤΟ – Αφγανιστάν: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρεσβευτής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν μίλησε για την επιχείρηση απομάκρυνσης των ανθρώπων που συγκεντρώνονται στην Καμπούλ.

Το προσωπικό που συμμετείχε στις προσπάθειες απομάκρυνσης από την Καμπούλ όσο περισσότερων ανθρώπων ήταν δυνατόν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, έκανε ό,τι μπορούσε κάτω από υπερβολικά δύσκολες συνθήκες, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν Στέφανο Ποντεκόρβο.

"Έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας...γιατί με ό,τι είχαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε δεδομένων των συνθηκών", δήλωσε ο ιταλός διπλωμάτης στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Ρώμη.

Ο Ποντεκόρβο, ο οποίος έφυγε χθες από το Αφγανιστάν, με την αναχώρηση της τελευταίας ιταλικής πτήσης, είπε ότι όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ πέρασαν την διαχωριστική γραμμή μεταξύ εφικτού και ανέφικτου για να μεταφέρουν όλους όσους μπορούσαν εκτός της χώρας.

"Έχουμε αφήσει κάποιους εκεί, τους οποίους δεν εγκαταλείψαμε αλλά εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φέρουμε πίσω στην πατρίδα", τόνισε στους δημοσιογράφους.

Ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν μεταφέρει πάνω από 4.800 Αφγανούς εκτός χώρας μέχρι χθες, ανάμεσά τους και περισσότερα από 1.400 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Λουΐτζι Ντι Μάγιο εξήρε τους ιταλούς διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τη συνεισφορά τους στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των πολιτών.

"Έχουμε απομακρύνει περισσότερους Αφγανούς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ", σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Χειροπέδες στον αστυνομικό που έκλεψε 600 ευρώ από μετανάστες

Μάντσεστερ Σίτι: “Διέλυσε” χωρίς έλεος την Άρσεναλ

Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)