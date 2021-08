Πολιτική

Τσίπρας – Ζάεφ: Βραβείο Βεστφαλίας για τη “Συμφωνία των Πρεσπών”

Στην τελετή της Βεστφαλίας βραβεύτηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

«Στόχος της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν να ριζώσει βαθειά στις συνειδήσεις των λαών μας και στις σχέσεις των χωρών μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την τελετή ανάληψης του βραβείου Βεστφαλίας, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

«Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε ένα νέο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο όραμα, ως μοντέλο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών με προστασία των εθνικών συμφερόντων και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

Αναφερόμενος στην προετοιμασία της Συμφωνίας σημείωσε: «Θέλαμε μια Συμφωνία υπό τον ΟΗΕ που θα άντεχε και δεν θα κατέρρεε απέναντι στην πρώτη δυσκολία. Μια Συμφωνία που δεν θα έλυνε μόνο τις διαφορές μας, αλλά θα μας έδενε σε μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε μαζί προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε μαζί ευκαιρίες». Περιγράφοντας την διεθνή συγκυρία της περιόδου εκείνης ανέφερε ότι «αυτό δεν ήταν εύκολο ειδικά σε μία περίοδο που και οι δύο χώρες μας, αντιμετώπιζαν οικονομικές κρίσεις και βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της χειρότερης προσφυγικής κρίσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν εύκολο σε μία περίοδο εθνικής περιχαράκωσης που έφτασε μέχρι το Brexit. Ή σε μια περίοδο που η ΕΕ είχε παγώσει τη διεύρυνση και ενδιαφερόταν για τα Βαλκάνια κυρίως για τον έλεγχο των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών. Σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ αποστασιωποιούνταν από την πολυμερή διπλωματία. Kαι σε μία περίοδο που οι εθνικιστικές δυνάμεις ήταν ισχυρές. Στις χώρες μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Μιλώντας για την ευρύτερη σημασία της Συμφωνίας σημείωσε ότι «αποδείξαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ειρήνη και τη σταθερότητα αντί να καθοδηγείται από τρίτους, να μεταθέτει συνεχώς την επίλυση διαφορών και να προβαίνει σε δηλώσεις που δεν σημαίνουν τίποτα για τις ζωές των πολιτών. Σήμερα αυτό το μήνυμα είναι ακόμα πιο σημαντικό από ότι ήταν το 2018 και το 2019. Η εμπειρία της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, καθώς και οι εξελίξεις που βλέπουμε στο Αφγανιστάν πρέπει να μας δίνουν ένα μάθημα: Ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε στα οικονομικά και γεωστρατηγικά μοντέλα των τελευταίων 40 χρόνων».

Αναφέρθηκε στις περιφερειακές διαφορές λέγοντας ότι η πιο ξεκάθαρη δοκιμασία είναι στην ίδια την Eυρώπη: τα Δυτικά Βαλκάνια, το Κυπριακό και η Ανατολική Μεσόγειος και πρόσθεσε «η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Συμφωνία των Πρεσπών ενεργά. Πρέπει να κάνει ο,τι χρειάζεται για να λάβουν χώρα οι Διακυβερνητικές Διασκέψεις για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες Βελιγραδίου-Πρίστινας. Και η ΕΕ πρέπει να δώσει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η μόνη δυνατή λύση για το Κυπριακό είναι η επανένωση του νησιού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ. Πρέπει να υπογραμμίσει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας θα βελτιωθούν μόνο εάν σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Γενικεύοντας σημείωσε ότι «η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει μαζί με τις ΗΠΑ στην καθιέρωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, που θα συμπεριλαμβάνει περιφερειακές δυνάμεις, καθώς και την Ρωσία και την Κίνα, ανάλογα με τη διένεξη. Ειδικά στην περίπτωση του Αφγανιστάν η ΕΕ πρέπει να στηρίξει ένα τέτοιο πλαίσιο. Πρέπει, επίσης, να υποστηρίξει την φιλοξενία Αφγανών από γειτονικές προς το Αφγανιστάν χώρες, καθώς και να καθιερώσει ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης Αφγανών προσφύγων απευθείας από αυτές τις χώρες στην ΕΕ, με συγκεκριμένες ποσοστώσεις».

Όσον αφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη, πρόσθεσε, «η ΕΕ πρέπει να κάνει και άλλα βήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των αυξανόμενων ανισοτήτων. Για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αποδεχτεί την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την άρση των πατεντών στα εμβόλια με σκοπό την ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Και βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρώπη να κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα στη δίκαιη μετάβαση στην πράσινη ατζέντα κατά της κλιματικής κρίσης.

Είχα την τιμή να παραλάβω, μαζί με τον Πρ/ργο της Βόρειας Μακεδονίας @Zoran_Zaev, το Βραβείο Ειρήνης Βεστφαλίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αποδείξαμε ότι η ειρηνική επίλυση διαφορών με προάσπιση των εθνικών συμφερόντων είναι το μέλλον. Καμιά επιστροφή σε μοντέλα του παρελθόντος pic.twitter.com/tbtNkDe5Ov — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 28, 2021

Σήμερα αποτελεί τιμή μας να μοιραζόμαστε αυτό το βραβείο με την οργάνωση "Plant for the Planet" που έχει φυτέψει εκατομμύρια δέντρα. Όπως ξέρετε, μόνο φέτος 1,3 εκατομμύρια στρέμματα δάσους κάηκαν από φωτιές στην Ελλάδα».

Τέλος υπογράμμισε ότι «σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα νέο ισορροπημένο διεθνές πλαίσιο που έχει στόχο την προώθηση της ειρήνης μέσω πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα που ανέφερα».

