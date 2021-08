Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

Ο Ολλανδός οδηγός έκανε τον ταχύτερο χρόνο και θα εκκινήσει πρώτος στο Βέλγιο.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη γραμμή στο γκραν πρι του Βελγίου.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά, χρονομετρημένα δοκιμαστικά στην πίστα του Σπα, που είχαν... μαραθώνια διάρκεια αφού καθυστέρησαν τόσο λόγω της έντονης βροχής, όσο και του ατυχηματος του Λάντο Νόρις ο οποίος είδε την McLaren του να διαλύεται στην προστατευτική μπάρα, αλλά ο ίδιος βγήκε σώος και αβλαβής.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Τζορτζ Ράσελ της Wiilliams και στην τρίτη θέση ο Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) που προηγείται στην βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα Ένα.

