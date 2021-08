Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Ιταλία: Το “πράσινο πάσο” υποχρεωτικό σε τρένα και αεροπλάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς 54 πόλεων της Ιταλίας

Στην Ιταλία, από την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου το «πράσινο πάσο εμβολιασμένου» θα είναι υποχρεωτικό και για την πρόσβαση σε τρένα και αεροπλάνα. Εξαιρούνται από το μέτρο, μόνον τα τρένα με διαδρομές που δεν αρχίζουν και τελειώνουν, μέσα στον ίδιο νομό.

Mέσω διαδικτύου ανακοινώθηκε ότι οι πολίτες που αμφισβητούν την υποχρεωτική χρήση του «πάσου», πρόκειται να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους, πάντα την ερχόμενη Τετάρτη, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς πενήντα τεσσάρων πόλεων της χώρας. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν στις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης, και αναμένεται να λήξουν το βράδυ.

Η ιταλική κυβέρνηση, πάντως, δεν εννοεί να αλλάξει τις αποφάσεις της και επαναλαμβάνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να προστατευθεί, πρώτα απ΄όλα, η δημόσια υγεία. Όπως υπογραμμίζει ο Τύπος, η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται σύντομα να αυξήσει την ισχύ του πράσινου πάσου από έξι μήνες σε ένα χρόνο.

Μέχρι τώρα, οι κάτοικοι της Ιταλίας οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον εμβολιαστικό κύκλο κατά του κορονοϊού, είναι το 60% άνω των 12 ετών. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση Ντράγκι έχει θέσει ως στόχο τον εμβολιασμό του 80% του πληθυσμού, αν και γιατροί του νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι, τονίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να προστατευθεί, με την εκστρατεία εμβολιασμού, τουλάχιστον το 85% των κατοίκων της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Αφγανιστάν: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων

Λαμία: Τα αίματα στο ισόγειο αποκάλυψαν την τραγωδία στον πρώτο όροφο (εικόνες)

Κρήτη: Βγήκαν μαχαίρια σε πανηγύρι