Τυφώνας Άιντα: Από την Κούβα στη Λουιζιάνα (βίντεο)

Απομακρύνεται από τα παράλια της Κούβας ο τυφώνας «Άιντα» και κατευθύνεται προς τη Λουιζιάνα.

Ο τυφώνας Άιντα, που απομακρύνεται από τα παράλια της Κούβας, συνεχίζει τη πορεία του προς τη Λουιζιάνα και αναμένεται να αγγίξει το έδαφος αργά το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα, με την ισχύ ενός «εξαιρετικά επικίνδυνου» καιρικού φαινομένου, προειδοποιούν οι αμερικανικές αρχές.

«Οι κάτοικοι της Λουιζιάνας έχουν περιθωριο μέχρι να πέσει η νύχτα ώστε να προετοιμαστούν για τον τυφώνα Άιντα», είπε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τζον Μπελ Έντουαρντς, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για «σοβαρές» καταστροφές σε όλη την περιοχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι από απόψε το βράδυ στις ακτές της Λουιζιάνας θα πνέουν άνεμοι ταχύτητας 60-120 χιλιομέτρων και κάλεσε τους κατοίκους που επιθυμούν να φύγουν «να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν».

Με πλημμύρες, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, απειλείται και το γειτονικό Μισισίπι.

Το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) εκτιμά ότι η Άιντα θα ενισχυθεί και θα φτάσει στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα των τυφώνων. Αυτό σημαίνει ότι οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

