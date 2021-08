Πολιτισμός

“Ο άνθρωπος του Θεού”: Ο Άρης Σερβετάλης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την ταινία αλλά και το έργο του Άγιου Νεκτάριου μίλησε στον ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη ο Άρης Σερβετάλης.

Για την νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί, το «Ο άνθρωπος του Θεού», μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη ο Άρης Σερβετάλης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση που είχε ο Άγιος Νεκτάριος, τη ζωή του οποίου πραγματεύεται η ταινία και πρωταγωνιστικός ρόλος που ερμηνεύει ο Άρης Σερβετάλης, με το Θεό, λέγοντας ότι αυτή ήταν «που τον οδήγησε».

Χαρακτήρισε «παράδειγμα προς μίμηση οι ζωές των αγίων» και εξήγησε πως η ταινία πιάνει το νήμα της ζωής του Αγίου Νεκταρίου από τότε που εξορίζεται από την Αίγυπτο, έρχεται στην Αθήνα και βρίσκει καταφύγιο στην Εύβοια.

Η ταινία έχει κερδίσει τα βραβεία αλλά και τις εντυπώσεις του κοινού, καθώς όπως λέει ο πρωταγωνιστής της, υπάρχει «μεγάλη ανταπόκριση» κάτι που χαρακτήρισε «συγκινητικό», ενώ εκτίμησε ότι «η ταινία επικοινωνεί με τον κόσμο».

Τέλος, ο Άρης Σερβετάλης έκανε λόγο για «επίκαιρη ταινία που μας βοηθά στις δυσκολίες που ζούμε».

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Αφγανιστάν: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

Κρήτη: Βγήκαν μαχαίρια σε πανηγύρι