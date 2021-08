Κοινωνία

Φωτιές: 34 το τελευταίο 24ώρο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν στις φωτιές.

Τριάντα τέσσερις δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 841 πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 299 οχήματα, με συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

