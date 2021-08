Κοινωνία

Το πρόσωπο που υπέδειξε το μοντέλο για την κοκαΐνη

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η μητέρα της 31χρονης και η δικηγόρος που είχε συμβουλευτεί για τις απειλές που δεχόταν η κόρη της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Η κόρη μου είναι αθώα, ο αλήτης που της την έστησε και την κλείνει μέσα μέσα με ένα παιδί, να το βρει από το Θεό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα της 31χρονης, που κρατείται για εμπόριο κοκαΐνης.

Η μητέρα της 31χρονης μιλά για το πρόσωπο που κατονόμασε η κόρη της στις εισαγγελικές αρχές. Πρόκειται για άτομο από το στενό περιβάλλον του μοντέλου που εδώ και καιρό – σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η ίδια και η οικογένειά της - δέχεται απειλές και ψυχολογική βία.

Μάλιστα, η καταγγελλόμενη βίαιη συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα , τον οποίο φέρεται να υπέδειξε η 31χρονη στον ανακριτή ως το άτομο που την παγίδευσε, τοποθετώντας – εν αγνοία της όπως λέει – την κοκαΐνη κάτω από το κάθισμα του οχήματός της, είχε αναγκάσει την νεαρή μητέρα να ζητήσει νομικές συμβουλές, προκειμένου να κινηθεί εναντίον του.

Η ποινικολόγος Κατερίνα Μαυροειδή είναι η δικηγόρος στην οποία απευθύνθηκε.

Στην πολύωρη απολογία της το όμορφο μοντέλο ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα αυτού του προσώπου, το οποίο παραβίασε το αυτοκίνητό της και της έβαλε τα φιξάκια στο κάθισμα. Ένας άνδρας που σύμφωνα με την ίδια την είχε απειλήσει ότι θα την καταστρέψει…

«Κάποιος μου την έχει στημένη για να με εκδικηθεί. Ζητώ να ελεγχθούν οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί, το κινητό μου τηλέφωνο. Θεωρώ πως κάποιος παραβίασε το αυτοκίνητό μου, όταν εγώ έλειπα για διακοπές», ανέφερε στην απολογία της, σύμφωνα με τη Real News.

Το μοντέλο, το οποίο μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε, έχει ζητήσει να εξεταστούν και τα σακουλάκια κοκαΐνης που βρέθηκαν για πιθανά αποτυπώματα τρίτων, ενώ έχει προσκόμισε στις αρχές και τα απειλητικά μηνύματα σε βάρος της, τα οποία λάμβανε όπως λέει τον τελευταίο χρόνο στο κινητό της από τον εν λόγω άνδρα.

