Life

Γιάννης Καλλιάνος: Μόλις άκουσα για πρώτη φορά τον γιο μου, έκλαψα σαν μικρό παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το γιο του και τις αλλαγές στη ζωή του μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος έγινε πρόσφατα πατέρας.

Συνέντευξη στην εφημερίδα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Γιάννης Καλλιάνος και μίλησε για πρώτη φορά για τη γέννηση του γιου του.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ρόλο του πατέρα που βιώνει το τελευταίο διάστημα και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που βίωσε όταν ήρθε στη ζωή το πρώτο του μωράκι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε την ώρα του τοκετού η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιάννη Καλλιάνου:

Πώς νιώθετε για την έλευση του γιου σας;

Έχει αλλάξει όλη μου η ζωή μόλις από το πρώτο δευτερόλεπτο που τον είδα. Νιώθω πλήρης, ευλογημένος, τυχερός που εγώ και η Χάρις πλέον έχουμε δημιουργήσει τη δική μας οικογένεια, αλλά και ταυτόχρονα κάπως κουρασμένος, λόγω των πολλών υποχρεώσεων που πλέον έχουμε. Και επειδή είμαι από τους άντρες που σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν πολύ τη γυναίκα τους, όπως είναι κατανοητό, πλέον έχω πολλές και νέες ευθύνες σε σχέση με το παρελθόν. Ομως, είμαι από τη φύση μου πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, επομένως δεν με φοβίζει κάτι, αντιθέτως με γεμίζει με αισιοδοξία. Προτιμώ να μην κοιμηθώ και να τον κοιτάζω να κοιμάται εκείνος. Πλέον, πρώτη αλλά και τελευταία προτεραιότητά μου μέσα στη μέρα είναι το παιδί μου. Και, χωρίς να θέλω να τον ματιάσω, έχει και ωραία φατσούλα ο άτιμος.

“Το παιδί μας, ενώ είχε το κεφαλάκι του προς τα κάτω, δεν είχε κατέβει αρκετά”

Ήταν δύσκολη η εγκυμοσύνη;

Το παιδί μας, ενώ είχε το κεφαλάκι του προς τα κάτω, δεν είχε κατέβει αρκετά. Η Χάρις, εκτός σοβαρού απροόπτου, ήθελε να γεννήσει φυσιολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ο τοκετός της δεν ήταν μια απλή υπόθεση, αλλά ο εξαιρετικός γυναικολόγος μας, κ. Αλεξανδρόπουλος, και η μαία μας, κ. Τζίμα, έκαναν τη διαδικασία να μοιάζει τόσο απλή. Την πήγα στο μαιευτήριο με πόνους στις 6 το πρωί της 6ης Αυγούστου και στις 12 το μεσημέρι γέννησε. Είμαι υπόχρεος σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, αλλά και σε όλο το προσωπικό του μαιευτηρίου «Μητέρα», που στάθηκαν δίπλα μας με το παραπάνω. Ο κ. Αλεξανδρόπουλος μας είχε πει από την πρώτη φορά που μας είδε ότι θα το πάμε μέχρι τέλους για να γεννήσει η Χάρις φυσιολογικά. Ξέρεις, ο γιατρός μας δεν είναι από αυτούς που κάνουν καισαρική ακόμα και χωρίς να υπάρχει λόγος. Τον παραδέχομαι, γιατί ξέρει όσο λίγοι να ολοκληρώνει μέχρι τέλους φυσιολογικές γέννες.

“Έχω να κοιμηθώ 20 ημέρες”

Σας αφήνει να κοιμάστε το βράδυ;

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παραολυμπιακοί Αγώνες: “Ασημένιος” ο Κωνσταντινίδης

Λάρισα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο

“Ο άνθρωπος του Θεού”: Ο Άρης Σερβετάλης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)