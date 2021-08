Κόσμος

Μπάιντεν: Νέο χτύπημα τις επόμενες ώρες στο Αφγανιστάν – Δεν τελειώσαμε με τον ISIS

Η προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ για νέο χτύπημα σαν της Καμπούλ και η «υπόσχεσή» του στον ISIS.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε απόψε ότι μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι «πολύ πιθανόν» να συμβεί «εντός των επόμενων 24-36 ωρών».

Σε ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της αμερικανικής δύναμης», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η κατάσταση επί του πεδίου στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» και διαβεβαίωσε ότι το πλήγμα εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K) δεν θα είναι το τελευταίο. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιο πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτήν την ειδεχθή επίθεση και θα το κάνουμε να πληρώσει», πρόσθεσε.

