Παράξενα

Πανελλήνιες 2021 - Σύρος: Μάνα και κόρη πέρασαν στην ίδια σχολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μάχιμη” νοσηλεύτρια έκανε το όνειρό της πραγματικότητα!

Η Ρένα Σταμούλη, εργάζεται στο νοσοκομείο της Σύρου. Φέτος έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις και σύμφωνα με το cyclades24 κατόρθωσε να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στη συγκεκριμένη σχολή ολοκλήρωσε τις σπουδές της πριν από λίγους μήνες η κόρη της. Η Ρένα Σταμούλη πάντα είχε στο μυαλό της να λάβει μέρος στις πανελλαδικές.

Ήταν αρκετά διστακτική στο να πάρει την τελική απόφαση, ενώ περίμενε να ολοκληρώσει τις σπουδές της η κόρη της, που ήταν ανέκαθεν υποστηρικτική και την προέτρεπε σε αυτό το βήμα.

Η Αφροδίτη Πύργου υποδέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό την επιτυχία της μητέρας της και έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό:

«Πίεση, άγχος, αγωνία αλλά τα κατάφερες και πήρες αυτό που ήθελες! Τελείωσα τη σχολή μου και την ξεκινάς εσύ! Και επίσημα φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Πάντα επιτυχίες στη ζωή σου φοιτητριούλα μου, ό,τι και να πω λίγο! Εγώ πάντα δίπλα σου να σε βοηθάω και να σε στηρίζω με όποιο τρόπο μπορώ! Δεν θέλουν τα Γιάννενα να μας αφήσουν αλλά ούτε και η σχολή μου να αφήσει εμένα», έγραψε στο Facebook η Αφροδίτη Πύργου.

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Φθηνό ευρείας χρήσης φάρμακο προλαμβάνει τη σοβαρή λοίμωξη

Μπάιντεν: Νέο χτύπημα τις επόμενες ώρες στο Αφγανιστάν – Δεν τελειώσαμε με τον ISIS

Παραολυμπιακοί Αγώνες: “Ασημένιος” ο Κωνσταντινίδης