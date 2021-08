Αθλητικά

AEK: Συμφωνία με Ζούμπερ

"Πέφτουν" οι υπογραφές και ο διεθνής Ελβετός έρχεται στην Αθήνα

Παίκτης της ΑΕΚ θα είναι ο Στίβεν Ζούμπερ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επήλθε συμφωνία για τον δανεισμό του από την Αϊντραχτ με οψιόν αγοράς 2.000.000 ευρώ.

Ο γενικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου και ο τεχνικός διευθυντής Παναγιώτης Κονέ ταξίδεψαν εσπευσμένα στην Φρανκφούρτη και όπως όλα δείχνουν έκλεισαν ένα πολύ σημαντικό deal για την απόκτηση του 30χρονου διεθνή Ελβετού.

Από την ΠΑΕ ΑΕΚ διευκρινίστηκε, ωστόσο, πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο. Σε περίπτωση, πάντως, που όλα κυλήσουν χωρίς απρόοπτα, ο Ζούμπερ θα πρέπει να «πετάξει» άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, αφού τη Δευτέρα ενσωματώνεται στην εθνική Ελβετίας για το φιλικό της Τετάρτης (1η Σεπτεμβρίου) με την Ελλάδα.

