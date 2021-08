Κόσμος

Αφγανιστάν: Φόβοι για νέα επίθεση του ISIS - Τρόμος στο αεροδρόμιο

Το μήνυμα προειδοποίησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Καμπούλ. Αγώνας δρόμου για την εκκένωση χιλιάδων αμάχων.



Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (...) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «την Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι συνεχείς απειλές για βομβιστικές επιθέσεις έχουν διαταράξει τις τελευταίες ημέρες τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης Αμερικανών από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου, αναγκάζοντάς τους Αμερικανούς να συνεργαστούν στενότερα με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι τώρα ελέγχουν τη χώρα, σε μια προσπάθεια αποφυγής μιας ακόμη αιματηρής επίθεσης.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι χθες Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ (ώρες Ελλάδας) περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Αφγανιστάν με πτήσεις του αμερικανικού στρατού και της συμμαχίας.

Λίγο περισσότεροι από 1.000 πολίτες παραμένουν για να μεταφερθούν αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εισέρχονται στην τελική φάση εκκένωσης, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας δυτικός αξιωματούχος ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στις πύλες του αεροδρομίου έχει μειωθεί μετά από μια προειδοποίηση ότι είναι πιθανή μια ακόμη επίθεση από τζιχαντιστές.

