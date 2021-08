Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βιτάλ στην Αθήνα (εικόνες)

Στην Αθήνα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη.



Στην Αθήνα βρίσκεται απ’ τα ξημερώματα της Κυριακής (29/08) το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Βραζιλιάνος Ματέους Βιτάλ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Κορίνθιανς στο «τριφύλλι».

Η πτήση του προσγειώθηκε στη 01:15 με τους ανθρώπους των «πράσινων» να περιμένουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω έρθει εδώ και θα φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού που είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα.

Όταν ήμουν στη Βραζιλία είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Μαουρίσιο και με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα αλλά και εγώ στη Βραζιλία παρακολουθούσα τον Παναθηναϊκό» τόνισε αρχικά ο Βιτάλ και πρόσθεσε γι’ αυτά που του είπε ο Ζιλμπέρτο: «Όταν ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ήταν στον Παναθηναϊκό τον ακολουθούσα, δεν είχαμε να πούμε πολλά, αλλά εγώ τον ακολουθούσα και έβλεπα τι κάνει.

Είμαι έτοιμος, ξέρω τις ευθύνες μου, έχω έρθει για ένα έτος και ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ομάδα στη διάρκεια που θα είμαι εδώ». Ο Βιτάλ θα περάσει κατά τη διάρκεια Κυριακής (29/08) από εργομετρικές εξετάσεις και ιατρικά τεστ και είτε ως το απόγευμα, είτε το πρωί της Δευτέρας (30/08) θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» έχουν συμπεριλάβει στη συμφωνία τους με την Κορίνθιανς, οψιόν αγοράς του 23χρονου άσου ύψους 4 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του.

