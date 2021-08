Αθλητικά

Γιουβέντους: “Κάζο” στην μετά... Ρονάλντο εποχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "Γιούβε", ηττήθηκε από την από την Έμπολι και ολοκληρώνει τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Serie A με απολογισμό μόλις ένα βαθμό.



Δύσκολη θα είναι η «μετά Κριστιανο Ρονάλντο» εποχή στο Τορίνο. Το βράδυ του Σαββάτου η Γιουβέντους γνώρισε την ήττα 1-0 από την Έμπολι με γκολ που σημείωσε ο πρώην παίκτης της, Λεονάρντο Μανκούζο στο 21ο λεπτό.

Έτσι σε συνδυασμό με την ισοπαλία (2-2) της πρεμιέρας εναντίον της Ουντινέζε, η «Γιούβε» ολοκληρώνει τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Serie A με απολογισμό μόλις ένα βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμπολι δεν είχε νικήσει ποτέ εκτός έδρας τη Γιουβέντους, ενώ η τελευταία της επιτυχία χρονολογείται από το 1999!

Πετυχαίνοντας χατ-τρικ σε 42 λεπτά, ο Τσίρο Ιμόμπιλε οδήγησε τη Λάτσιο στο επιβλητικό 6-1 επί της Σπέτσια στο «Ολίμπικο». Μάλιστα, η Σπέτσια έκανε το... λάθος να προηγηθεί με το γκολ του – πρώην άσου της ΑΕΚ – Ντανιέλε Βέρντε, ωστόσο η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Ιμόμπιλε και μάλιστα εις τριπλούν. Η αποβολή του Κέλβιν Αμιάν (54’) με απευθείας κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Δημήτρη Νικολάου, απλοποίησε ακόμα περισσότερα τα πράγματα για τους «λατσιάλι» που σημείωσαν ακόμα τρία γκολ στο δεύτερο 45λεπτο.

Κι αν στην «Αιώνια Πόλη»... έβρεξε γκολ, κάτι τέτοιο δε συνέβη στο Μπέργκαμο. Παρά τις πάρα πολλές ευκαιρίες, η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με την Μπολόνια, καταγράφοντας την πρώτη φετινή απώλεια βαθμών. Οι τελικές προσπάθειες ήταν 22-4 ωστόσο ο Λούκας Σκορούπσκι «κατέβασε ρολά», με την ομάδα του Σίνισα Μιχαϊλοβιτς να αποσπά το βαθμό της ισοπαλίας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη Serie Α:

Ουντινέζε-Βενέτσια 3-0 / (29’ Πουσέτο, 70’ Ντολοφέου, 90’+3’ Μολίνα)

Βερόνα-Ίντερ 1-3 / 15’ Ίλιτς – 47’ Μαρτίνεζ, 83’, 90’+4’ Κορέα)

Αταλάντα-Μπολόνια 0-0

Λάτσιο-Σπέτσια 6-1 / (5’, 15’, 45’+2’ Ιμόμπιλε, 47’ Άντερσον, 70’ Χίσαϊ, 85’ Λουίς Αλμπέρτο – 4’ Βέρντε)

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-1 / (41΄ Νίκολας Γκονζάλες, 70΄ Βλάχοβιτς - 89΄ Βέρντι)

Γιουβέντους-Έμπολι 0-1 / (21΄ Μανκούζο)

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Ο Βιτάλ στην Αθήνα (εικόνες)

Αφγανιστάν: Φόβοι για νέα επίθεση του ISIS - Τρόμος στο αεροδρόμιο

Κορονοϊός: Που θα γίνονται δωρεάν τεστ την Κυριακή