Αφγανιστάν - Μακρόν: Ψήφισμα στον ΟΗΕ για ζώνη ασφαλείας στην Καμπούλ

Η Γαλλία και η Βρετανία αναμένεται να καταθέσουν ψήφισμα στην έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ.



Γαλλία και Βρετανία θα καταθέσουν ένα ψήφισμα στην έκτακτη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για το Αφγανιστάν, προτείνοντας τον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ σε μια προσπάθεια προστασίας των ανθρώπων που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η πρόταση ψηφίσματός μας στοχεύει στον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD) σε μια συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συγκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση για το Αφγανιστάν με τη συμμετοχή των διπλωματικών αντιπροσώπων της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας, δηλαδή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε χθες ότι το Παρίσι διεξάγει προκαταρκτικές συζητήσεις με τους Ταλιμπάν για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και την πιθανή απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων από τη χώρα.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες φρουρούν το αεροδρόμιο στην Καμπούλ, αναμένεται να αποσυρθούν έως την προθεσμία της ερχόμενης Τρίτης που έχει οριστεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν τερματίσει τις επιχειρήσεις εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

