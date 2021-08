Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί έξω από εκκλησίες

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκινά από σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για μίνι εμβολιαστικά κέντρα και έξω από τα Πανεπιστήμια.



Κινητά συνεργεία θα πραγματοποιούν πιλοτικά εμβολιασμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έξω από ιερούς ναούς από σήμερα Κυριακή.

Όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, η Πολιτεία σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο ξεκινά το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα από τις δύο μεγάλες πόλεις.

Την ίδια ώρα, μίνι εμβολιαστικά κέντρα αναμένεται να στηθούν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, και έξω από τα Πανεπιστήμια για τον εμβολιασμό τόσο των φοιτητών και των καθηγητών όσο και του υπόλοιπου προσωπικού.

Εμβολιασμοί και από ιδιώτες γιατρούς

Εν τω μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί από ιδιώτες γιατρούς. Οπως εξήγησε προ ημερών ο γγ του υπ. Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τις επόμενες μέρες ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού στους ασθενείς τους αλλά και να προμηθευτούν εμβόλια ώστε να προχωρούν σε εμβολιασμούς στα ιατρεία τους ή κατ' οίκον, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα συμμετέχουν 1.000 γιατροί.

Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς λέγοντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί από ιδιώτες γιατρούς είτε στα ιατρεία τους είτε στα σπίτια των πολιτών. Σημείωσε δε ότι έχουν ήδη γίνει 5.000 εμβολιασμοί.

Ο ΕΟΔΥ κατέγραψε το Σάββατο 3.064 κρούσματα, 333 διασωληνωμένους και 35 θανάτους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την επόμενη ημέρα, ενώ η πίεση στα νοσοκομείο αυξάνεται μέρα με την μέρα. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μπορεί να διασαφήνισε ότι δεν υπάρχει επιλογή οριζοντίου lockdown προς το παρόν, ωστόσο τα δραστικά μέτρα συνεχίζονται από την Κυριακή με τον εμβολιασμό πιστών στις εκκλησίες.

«Το ΕΣΥ είναι εδώ έτοιμο για να δώσει ξανά τη μάχη αν χρειαστεί» είπε ο υπουργός κι επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Σχετικά με το πόσο είναι έτοιμο το σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει την κατάσταση που ενδεχομένως προκύψει το φθινόπωρο, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι αυτό βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Στη δωρεάν διάθεση self από τα φαρμακεία, από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, προχωρά το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

