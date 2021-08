Κόσμος

Ο τυφώνας Άιντα κατευθύνεται στη Λουιζιάνα

Συναγερμός στην πολιτεία της Λουιζιάνα, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο τυφώνας Άιντα αναμένεται να προσεγγίσει στις ακτές των ΗΠΑ σήμερα ως μία «ακραία επικίνδυνη» καταιγίδα Κατηγορίας 4, που μπορεί να πλημμυρίσει το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής στη Λουϊζιάνα, καθώς η πολιτεία δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει την έξαρση της πανδημίας COVID-19 που δοκιμάζει την αντοχή των νοσοκομείων.

Η αναφερόμενη καταιγίδα ενισχύθηκε χθες, γρηγορότερα από ότι προέβλεπαν οι αξιωματούχοι, καθώς κάτοικοι της Ακτής του Κόλπου απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και οι επιχειρήσεις έκλεισαν.

Η Νότια Λουϊζιάνα βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με τις συνέπειες από το πέρασμα του τυφώνα Λάουρα πριν από ένα χρόνο.

Η Λουϊζιάνα καταγράφει επίσης, τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από την COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους στις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες επτά ημέρες.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζον Μπελ Έντουαρτς δήλωσε χθες, ότι οι άνεμοι του τυφώνα Άιντα θα είναι ισχυροί και θα πλήξουν μία περιοχή 482 χιλιομέτρων, ενώ ο αναφερόμενος τυφώνας, μπορεί να εξελιχθεί στο χειρότερο πλήγμα ακραίων καιρικών συνθηκών που θα δεχθεί η πολιτεία από το 1850.

Η πολιτεία δεν προγραμματίζει την εκκένωση των νοσοκομείων που δέχονται πιέσεις από τις εισαγωγές των ασθενών που νοσούν από την COVID-19, όπως δήλωσε ο Έντουαρτς.

Την Παρασκευή, αναφέρθηκαν περισσότερα από 3.400 νέα κρούσματα μόλυνσης από την COVID-19, ενώ νοσηλεύονται περίπου 2.700 άνθρωποι με κορονοϊό.

