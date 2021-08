Οικονομία

Ρύθμιση χρεών πανδημίας: “τρέχουν” οι διαδικασίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας

Γιατί επισπεύδεται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων. Σε έως 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις η εξόφληση.

Την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση που προβλέπει τμηματική καταβολή των χρεών της πανδημίας σε έως και 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η επίσπευση αποφασίστηκε καθώς έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος παταγώδους αποτυχίας της συγκεκριμένης ρύθμισης εάν αποφασιζόταν η πλατφόρμα να αρχίσει να λειτουργεί πολύ αργότερα.

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι αν η πλατφόρμα καθυστερούσε να ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε τα χρέη της περιόδου της πανδημίας θα παρέμεναν απλήρωτα, ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα για το ίδιο μεγάλο χρονικό διάστημα και οι οφειλέτες τους θα έχαναν όλες τις άλλες ρυθμίσεις στις οποίες έχουν εντάξει παλαιότερα χρέη τους, δημιουργηθέντα προ πανδημίας. Κι αυτό θα συνέβαινε, επειδή -σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν καθεμία από τις ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση- σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν είναι ενήμερος σε άλλες οφειλές του, που προκύπτουν εκ των υστέρων, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Πρέπει δηλαδή τυχόν άλλα χρέη που προκύπτουν να εξοφλούνται άμεσα ή να ρυθμίζονται και αυτά σε δόσεις άμεσα. Ως εκ τούτου οι οφειλέτες που θα άφηναν απλήρωτα και αρρύθμιστα τα χρέη της πανδημίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιμένοντας να ανοίξει η πλατφόρμα, όχι μόνο δεν θα είχαν οφέλη από τη νέα ρύθμιση, αλλά θα ζημιώνονταν, χάνοντας και όλες τις άλλες ρυθμίσεις τους.

Νομοθετικό κενό

Την ανάγκη να επισπευστεί η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την υποδοχή των αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση των οφειλών της πανδημίας σε έως και 36 άτοκες ή 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις είχε επισημάνει με δημοσίευμά της η «Ναυτεμπορική».

Στο δημοσίευμα εκείνο γινόταν λόγος για «νομοθετικό κενό της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων για τα χρέη προς την Εφορία» και διευκρινιζόταν ότι «το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένα όσους οφειλέτες έχουν ταυτόχρονα και άλλα χρέη ήδη τακτοποιημένα με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων ή με παλαιές ρυθμίσεις 100 ή 120 δόσεων». Διευκρινιζόταν επίσης ότι οι οφειλέτες αυτοί, εφόσον έχουν χρέη βεβαιωμένα έως και την 31η-7-2021, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής έχουν μόλις λήξει ή δεν έχουν λήξει ακόμη αλλά θα λήξουν σύντομα, αν αφήσουν τα νέα αυτά χρέη τους ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση «αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν όλες τις άλλες ρυθμίσεις των παλαιότερων χρεών τους!».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι «για να αντιμετωπιστεί αυτό το νομοθετικό κενό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει:

ή να νομοθετήσει το “πάγωμα” και αυτών των πρόσφατα βεβαιωθεισών οφειλών μέχρι τις 31-12-2021, όπως ήδη έχει πράξει με άλλες παλαιότερες οφειλές βεβαιωθείσες την περίοδο της πανδημίας,

*ή να δώσει εντολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να θέσει άμεσα σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, ώστε τα επίμαχα ποσά των νέων οφειλών να μη μείνουν απλήρωτα και αρρύθμιστα και οι οφειλέτες τους να μην απολέσουν τις υπόλοιπες ρυθμίσεις τους για τα παλαιότερα χρέη τους».

Μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΟPEN, o υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το ερχόμενο χρονικό διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε έως 72 δόσεις. «Ο σκοπός είναι να ανοίξει το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ έχει επωμιστεί ένα επιπλέον βάρος το οποίο προέκυψε από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει τις πλατφόρμες για να εκταμιευθούν πόροι πολύ γρήγορα στους πληγέντες» ανέφερε σχετικά ο κ. Σταϊκούρας.

