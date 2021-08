Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: κινδυνεύει η εύθραυστη εκεχειρία

Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στόχους της Χαμάς, αντιδρώντας στην εκτόξευση εμπρηστικών μπαλονιών από τη Λωρίδα της Γάζας.

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους της Χαμάς νωρίς σήμερα το πρωί αντιδρώντας στην εκτόξευση εμπρηστικών μπαλονιών από τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, καθώς η πρόσφατη έξαρση της συνοριακής βίας δοκιμάζει μία εύθραυστη εκεχειρία, που τερμάτισε την έξαρση της βίας τον Μάιο.

Με την έγκριση της Χαμάς, της ισλαμικής ένοπλης οργάνωσης που ελέγχει τη Γάζα, οι παλαιστινιακές οργανώσεις ανακοίνωσαν χθες ότι θα ξαναρχίσουν τις διαδηλώσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις για την χαλάρωση των περιορισμών που εφαρμόζονται κατά της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της συνοριακής γραμμής στη διάρκεια της νύχτας, πετώντας εκρηκτικά και καίγοντας λάστιχα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ αντέδρασαν «με τη χρήση μέσων καταστολής διαδηλώσεων», ενώ οι υπηρεσίες Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, με τον ένα από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, οι βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε η αεροπορία του Ισραήλ πριν από την αυγή, έπληξαν ένα συγκρότημα παραγωγής όπλων της Χαμάς, αλλά και ένα τούνελ, για το οποίο ανακοινώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν από τους ενόπλους της οργάνωσης, μετά την εκτόξευση εμπρηστικών μπαλονιών κατά μήκος των συνόρων.

