Κορονοϊός - Παγώνη: Πάρα πολλοί οι θάνατοι για την εποχή - Ανησυχία για τις ΜΕΘ

Προβληματισμένη για την πορεία της πανδημίας και την αύξηση των θανάτων η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.



Έντονα προβληματισμένη για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα και την αύξηση των θανάτων εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

Αρχικά η κ. Παγώνη τόνισε, μιλώντα στο Open, πως «φτάσαμε στις 9 το βράδυ και δεν προλάβαμε να δούμε όλα τα περιστατικά, με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, οι γιατροί έχουν αρχίσει και πιέζονται, το σύστημα πιέζεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 68% σε όλες τις ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Αλλά υπάρχουν πόλεις και νοσοκομεία τοπικά με κάλυψη 90%. Η Αττική έχει φτάσει στο 67% κάλυψη ΜΕΘ, που είναι πολύ υψηλό ποσοστό, γιατί εάν πάμε έτσι τον Σεπτέμβρη, καταλαβαίνετε που θα φτάσουμε. Η Θεσσαλονίκη είναι στο 71,7% και η Κρήτη έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με κάλυψη των μονάδων στο 79,4%. Οι γιατροί δίνουν εκεί πολύ μεγάλο αγώνα».

Ακόμη τόνισε πως με το άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων θα αυξηθεί η κινητικότητα. «Αυτή την καμπύλη δεν θα μπορεί να την ελέγξει κανένας από δω και πέρα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μικρή σταθεροποίηση, αλλά θα υπάρξει αύξηση κινητικότητας γιατί ανοίγουν σχολεία και πανεπιστήμια. Όπως το καλοκαίρι πηγαινοερχόταν κόσμος και υπήρχε μετάδοση, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε; Για να μην υπάρχει μετάδοση, θα πρέπει να τρέξουν όλοι να εμβολιαστούν ιδιως αυτοί που θα γυρίσουν από τις διακοπές», επεσήμανε.

Η κ. Παγώνη εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τους θανάτους από τον κορονοϊό και αυτό γιατί «αυτή τη στιγμή, συγκριτικά οι θάνατοι είναι πάρα πολλοί γι αυτή την εποχή. Είναι ανησυχητικό αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω τα επόμενα νούμερα να είναι μικρότερα. Το σύστημα έχει αρχίσει και πιέζεται αρκετά. Και δεν είναι μόνο η νόσος Covid στα νοσοκομεία. Υπάρχουν και τακτικά χειρουργεία και ασθενείς με άλλες παθήσεις».

Τέλος εκτίμησε πως θα πάνε πίσω προγραμματισμένα χειρουργεία λόγω εισαγωγών από κορονοϊό. «Ήδη έχουν πάει πίσω από το καλοκαίρι, ελπίζω να μην υπάρξει και άλλη εντολή από το υπουργείο Υγείας να πάνε πίσω κι άλλο τα χειρουργεία», είπε χαρακτηριστικά.

