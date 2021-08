Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη - Λύματα: Το ιικό φορτίο σταθερά σε υψηλά επίπεδα

Τάσεις σταθεροποίησης του ιικού φορτίου σε υψηλότερα επίπεδα δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις στην θεσσαλονίκη.



Τάσεις σταθεροποίησης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 σε υψηλότερα επίπεδα δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου όπου οι τιμές του ιικού φορτίου είχαν σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, σταδιακά άρχισαν να αυξάνονται, ιδιαίτερα από τις 17 Αυγούστου και μετά. Πιο έντονες διακυμάνσεις εξακολουθούν να καταγράφονται ανάμεσα στις αναλύσεις που γίνονται τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα, κάτι που έχει αποδοθεί στην πληθυσμιακή αλλοίωση, που παρατηρείται τους θερινούς μήνες λόγω μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 25/08 και της Πέμπτης 26/08 είναι:

Σταθερή (+10 %) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 23/08 και της Τρίτης 24/08.

Σταθερή (+6%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 18/08 και Πέμπτης 19/08.



«Είναι μία αναμενόμενη εξέλιξη η επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς σταδιακά επιστέφουν στην πόλη οι άνθρωποι από τις θερινές διακοπές τους και κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι φορείς του ιού -ασυμπτωματικοί ή μη. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όσους επιστρέφουν -ιδιαίτερα από περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο- στις επαφές που θα έχουν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι αναγκαίο όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους για θωρακίσουν τον εαυτό τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

