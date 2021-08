Life

Η Σάρον Στόουν κατακτά ακόμη ένα σπουδαίο βραβείο

Η ανώτατη τιμητική διάκριση που θα λάβει, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Στη Σάρον Στόουν θα απονεμηθεί το βραβείο Χρυσό Είδωλο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Το βραβείο Χρυσό Είδωλο είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνεται στην ελβετική πόλη.

Η Σάρον Στόουν θα είναι παρούσα και θα παραλάβει το βραβείο στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα προβληθεί η ταινία του 1995 «Casino» του Μάρτιν Σκορσέζε, στην οποία η ηθοποιός υποδύθηκε την Τζίντζερ Μάρτιν. Για την ερμηνεία της κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Η Σάρον Στόουν είναι ένα πραγματικό είδωλο της έβδομης τέχνης» εξήγησε ο Κρίστιαν Γιούνγκεν καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

«Είναι μια γυναίκα που θα ήθελε ο Χίτσκοκ. Έχει ακαταμάχητη γοητεία, μεγάλο ανθρώπινο βάθος, το ταλέντο να παίζει μια ολόκληρη γκάμα ρόλων και την ικανότητα να γοητεύει το κοινό, όπως καμία άλλη. Σε μια εποχή που στην κινηματογραφική βιομηχανία κυριαρχούσαν άνδρες, στάθηκε στο ύψος της για να πολεμήσει τον σεξισμό και με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα βασικό πρότυπο για πολλές γυναίκες στον κλάδο» ανέφερε ο Κρίστιαν Γιούνγκεν.

Το 17o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης διοργανώνεται από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

