Πανελλήνιες 2021: 37χρονη μητέρα μπήκε πρώτη στη Φιλοσοφική Πατρών

Αν και ήδη επιτυχημένη μακιγιέζ, κατάφερε να κάνει ακόμη ένα από τα όνειρα της πραγματικότητα.

Τα όνειρά μας δεν έχουν ηλικία, και αυτό το απέδειξε μία 37χρονη μητέρα από το Άργος, η οποία έδωσε Πανελλήνιες και κατάφερε να περάσει στη σχολή που επιθυμούσε.

Η Γεωργία Χριστοδούλου, μητέρα δύο παιδιών, η οποία είναι επιτυχημένη μακιγιέζ, κατάφερε να μπει πρώτη στο τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών.

“Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και οι στόχοι μας κρατούν ζωντανούς ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πότε δεν είναι αργά γι’ αυτά που επιθυμεί η ψυχή”, δήλωσε πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας.

