Σχοινάς: Ενότητα και αλληλεγγύη των Ευρωπαίων στα δύσκολα

Επίσκεψη Σχοινά στην Νάουσα. Τι είπε για το Αφγανιστάν, τις καταστροφές στην Ευρώπη από πλημμύρες και πυρκαγιές καθώς και την πανδημία του κορονοϊού.



Η ενότητα η συνοχή και η αλληλεγγύη όλων ευρωπαίων είναι η βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πολλά και δύσκολα που έχει μπροστά της επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, σε δηλώσεις του στο περιθώριο συνάντησης με τον δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τις καταστροφές στην Ευρώπη από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές καθώς και την πανδημία του κορονοϊού.

Από τα πιο καταστροφικά καλοκαίρια το φετινό

«Βγαίνουμε από ένα καλοκαίρι που θα μείνει στη μνήμη ως ένα από τα πιο καταστροφικά των τελευταίων ετών στην Ευρώπη», είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και συνέχισε: «Μετά τις πολύνεκρες πλημμύρες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες και οι συνεπακόλουθες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, αποτέλεσαν μια μεγάλη δοκιμασία για τις κοινωνίες μας κι έφεραν στα όρια των αντοχών τους τα εθνικά συστήματα πολιτικής προστασίας. Ταυτόχρονα αποδείχτηκε στη πράξη η αξία της δύναμης της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαίων».

Η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποίηση υπέρ της Ελλάδας

Αναφερόμενος στη βοήθεια που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών τόνισε ότι «η κινητοποίηση -στο πλευρό της δοκιμαζόμενης Ελλάδας- της μεγαλύτερης στην ιστορία της ΕΕ ευρωπαϊκής δύναμης πυροσβεστών και μέσων, υπογράμμισε για μια ακόμη φορά ότι οι Ευρωπαίοι στα δύσκολα είναι πάντα ενωμένοι».

Η κρίση στο Αφγανιστάν πρέπει να σημάνει την ώρα της Ευρώπης

Σχετικά με τις προκλήσεις από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν ο κ. Σχοινάς σημείωσε:

«Οι δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν θέτουν παρόμοιες προκλήσεις για την αξία της ενότητας και κοινής δράσης των Ευρωπαίων. Η κρίση του Αφγανιστάν πρέπει να σημάνει την ώρα της Ευρώπης.

Πρώτα εξασφαλίζοντας ότι επιτέλους τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν στην νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο και τις προτάσεις για ένα νέο Σύμφωνο που προτείναμε πέρσι τον Σεπτέμβριο. Η πολιτική ώρα για αυτή τη μεγάλη συμφωνία είναι τώρα.

Στη συνέχεια, εργαζόμενοι με τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα για να κτίσουμε δομές υποστήριξης και υποδοχής κοντά στο πρόβλημα μειώνοντας ενδεχόμενες πιέσεις στα εξωτερικά μας σύνορα.

Τέλος, στηρίζοντας όσους συνεργάστηκαν μαζί μας και υπερασπίστηκαν τις αξίες μας και που τώρα χρειάζονται τη βοήθεια μας. Στο έκτακτο συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ τη Τρίτη θα προχωρήσουμε όλες αυτές τις στοχεύσεις».

"Εμβολιαστείτε..."

Ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, λέγοντας ότι «η μάχη κατά της πανδημίας και των συνεπειών της συνεχίζεται με την Ευρώπη ενωμένη και πολύ καλύτερα προετοιμασμένη από τον περσινό Αύγουστο». Σημείωσε ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολισμών προχωράει ικανοποιητικά και θα ενταθεί και τόνισε: « Όλοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα για να προστατευθούν οι ίδιοι και να διαφυλάξουν τους δικούς τους από τον ιό. Το μήνυμα είναι απλό: εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Κατά τα άλλα, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID έσωσε τον τουρισμό μας το φετινό καλοκαίρι και τα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πέρασαν πια από τον σχεδιασμό σε φάση υλοποίησης».

"Γέφυρα σταθερότητας η Ευρώπη"

«Από την μετανάστευση και το άσυλο μέχρι τη δημόσια υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό, οι πολιτικές και οι αξίες που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το μοντέλο της κοινωνίας μας δοκιμάζονται σκληρά αλλά δείχνουν ότι αντέχουν τις πρωτοφανείς πιέσεις. Σε έναν ολοένα και πιο ανασφαλή και ασταθή κόσμο, η Ευρώπη προβάλλει ως άγκυρα σταθερότητας και δύναμη καλού. Βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε τα πολλά και δύσκολα που έχουμε μπροστά μας η ενότητα, η συνοχή και η αλληλεγγύη όλων των ευρωπαίων», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

