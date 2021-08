Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: “Χάλκινος” ο Τσαπατάκης

Το πέμπτο μετάλλιο στην Ελλάδα χάρισε ο Αντώνης Τσαπατάκης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο φοβερός Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4, σηκώνοντας για ακόμα μία φορά ψηλά τα ελληνικά χρώματα.



Ο αγώνας που πραγματοποίησε ο Έλληνας αθλητής ήταν συγκλονιστικός. Εξαρχής βρισκόταν μέσα στη μάχη των μεταλλίων, γύρισε δεύτερος στο 50άρι και παρά την αντεπίθεση που έκαναν οι συναθλητές του στο φινάλε της κούρσας, άντεξε καταβάλλοντας υπερπροσπάθεια και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Πρόκειται για το πέμπτο μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτρέρης Αυγενάκης με ανάρτησή του στα social media συνεχάρη τον χάλκινο παραολυμπιονίκη.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή μας, Αντώνη Τσαπατάκη. Με επιμονή και πίστη δικαιώθηκε και ανεβαίνει στο βάθρο των 100μ. πρόσθιο, έπειτα από τις 4ες θέσεις σε Λονδίνο και Ρίο», έγραψε ο υφυπουργός Αθλητισμού

