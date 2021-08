Πολιτική

Αδριανούπολη - Ακάρ: Οι Έλληνες έχουν επεκτατική συμπεριφορά

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας από την Αδριανούπολη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Κατηγόρησε την Ελλάδα για "προβοκάτσιες".



Επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ από την Αδριανούπολη, κοντά στον ποταμό Άρδα και στα ελληνοτουρκικά σύνορα.



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε τα ελληνοτουρκικά σύνορα μαζί με όλη την ηγεσία του τουρκικού στρατού.

Ο κ. Ακάρ κατηγόρησε την Ελλάδα για «προβοκάτσιες, επιθετικές και παράνομες δηλώσεις και ενέργειες», καθώς και για «απειλητικές πράξεις» και δηλώσεις κατά της Τουρκίας, ενώ έθεσε εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών.



Καταλόγισε, δε, στην ελληνική πλευρά ότι εμφανίζει απαιτήσεις «σαν να είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες του Αιγαίου», καθώς και ότι επιχειρεί να στρατιωτικοποιήσει όλα τα νησιά.

Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες»



«Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες. Ενώ εμείς περιμένουμε να λύσουμε το θέμα αυτό με συνομιλίες και με ειρηνικό τρόπο, εκείνοι προσπαθούν να τα οικειοποιηθούν. Με κάποια τετελεσμένα, με κάποια έργα και με κάποιες δηλώσεις προσπαθούν να τα στρέψουν αυτά προς την πλευρά τους» ανέφερ ο Χουλουσί Ακάρ.



«Με την Ελλάδα, έχουμε τη Συνθήκη της Λωζάννης όπως και τη Συνθήκη των Παρισίων και υπάρχουν υποχρεώσεις μας βάσει των συνθηκών. Βασικό θέμα, τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Κάποια νησιά δεν θα πρέπει να στρατιωτικοποιηθούν. Πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Κι ενώ είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό στις συνθήκες, οι Έλληνες γείτονες μας με ακατανόητο τρόπο κάνουν τα πάντα για να παραβιάσουν τα συμφωνηθέντα» συνέχισε ο ίδιος.





Κατηγόρησε, δε, την Ελλάδα ότι, ενώ 23 νησιά κατονομάζονται ως αποστρατιωτικοποιημένα, στρατιωτικοποίησε 16 από αυτά. «Αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Αυτά τα νησιά γιατί στρατιωτικοποιήθηκαν; Eναντίον ποιου; Σε τι θα ωφελήσει;» συμπλήρωσε.



Υποστήριξε επίσης ότι «η λογική που θέλει τη μείωση των διεθνών υδάτων από το 48% στο 20% και επιθυμεί να ελέγχει το 70% είναι μια εμμονική και επικίνδυνη προσέγγιση. Περιμένουμε από τους Έλληνες αξιωματούχους να το δουν αυτό».

«Στον κόσμο δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα τα νησιά να έχουν χωρικά ύδατα 6 μιλίων και να διεκδικούν εναέριο χώρο 10 μιλίων. Οι Έλληνες γείτονες μας έχουν τέτοιους ισχυρισμούς κι έτσι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα, θέλουν να περιορίσουν την Τουρκία και να την απειλήσουν. Όμως η ιστορία έχει δείξει πως έτσι δεν θα μπορούν να φτάσουν πουθενά» είπε ο κ. Ακάρ.



Ανέφερε επιπλέον ότι «οι Έλληνες ισχυρίζονται πως θέλουν ειρήνη και αποφεύγουν τη χρήση βίας. Και κατηγορούν την Τουρκία. Όμως κάνουν ότι δεν βλέπουν πως παρενοχλούν τα ερευνητικά μας πλοία στο Αιγαίο που κάνουν επιστημονικές και τεχνικές έρευνες, παρενοχλούν τα μαχητικά μας και τα μη επανδρωμένα μας αεροσκάφη τα οποία ασκούν τα καθήκοντα τους».



«Νομίζουν πως θα πάρουν μαζί τους την Ε.Ε και τις ΗΠΑ»



Ο κ. Ακάρ ισχυρίστηκε ότι «άλλο ένα λάθος το οποίο κάνουν οι Έλληνες γείτονες μας και είναι και ανήθικο, είναι πως τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως προβλήματα Τουρκίας – HΠΑ ή Τουρκίας – E.E. και με αυτή την κακομαθημένη στάση νομίζουν πως θα πάρουν μαζί τους την Ε.Ε και τις ΗΠΑ και θεωρούν πως θα υπερτερούν της Τουρκίας. Τεράστιο λάθος».



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι «αυτή η ξεκάθαρη επεκτατική και προβοκατόρικη πολιτική, ενέργεια και προσέγγιση της Ελλάδας, δεν μπορεί να φτάσει πουθενά. Αυτές οι πολιτικές είναι μακριά από τη λογική και μάταια όνειρα. Αυτό πρέπει να το δουν. Από τη μια πλευρά δαπανούν ποσά για εξοπλισμούς και από την άλλη δηλώνουν πως έχουν τεράστια χρέη».



«Το προσφυγικόδεν είναι μόνο το δικό μας πρόβλημα»



Αναφερόμενος στο προσφυγικό ζήτημα, είπε ότι «δεν είναι μόνο το δικό μας πρόβλημα και δεν πρέπει να είναι. Στο ζήτημα αυτό η Ε.Ε και όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς κάναμε και κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάναμε και κάνουμε και οικονομικές θυσίες, όμως με παρόμοιο τρόπο και οι γείτονες μας και η Ε.Ε πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους».



Κατηγόρησε, δε, την Ελλάδα ότι «σπρώχνει πίσω τους πρόσφυγες με απάνθρωπο τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις τους εγκαταλείπουν στο θάνατο. Αυτό είναι απαράδεκτο. H Eλλάδα πρέπει να επανεξετάσει αυτή την απάνθρωπη στάση και τα μέτρα της για την έλευση 3-5 ανθρώπων. Αυτό είναι παράνομο και ενάντια στην ανθρωπιά».



Τέλος, καταλόγισε στην Ελλάδα ότι «παρά τις προειδοποιήσεις και τις προσπάθειες, εδώ και χρόνια φιλοξενεί τρομοκράτες και τους παρέχει δυνατότητες. Τώρα τελευταίο διάστημα έγινε αυτό και με τους Γκιουλενιστές».

Πηγή: kathimerini.gr









