Χατζηδάκης για επικουρική ασφάλιση: Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά

Στην τελική ευθεία η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη θέσπιση των αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο στην επικουρική ασφάλιση.



«Το νέο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, που θα ψηφιστεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, είναι μια μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Realnews, λίγες ημέρες πριν από την ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Αυτήν την εβδομάδα εισέρχεται στην τελική ευθεία η κοινοβουλευτική διαδικασία για τη θέσπιση των αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο στην επικουρική ασφάλιση, καθώς την Τρίτη, 31 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ανάγνωση επί του σχεδίου νόμου. Στη συνέχεια, θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση, στην οποία αναμένεται να τοποθετηθούν και ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων, ώστε να ακολουθήσει η ψήφιση.

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης στη συνέντευξή του στη Realnews, το νέο σύστημα θα αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (από 1η Ιανουαρίου 2022) και τους σημερινούς εργαζόμενους έως 35 ετών, που θα επιλέξουν να ενταχθούν χωρίς να αλλάζει το ύψος των εισφορών τους. «Με την παρέμβασή μας αυτή επιχειρούμε να αλλάξουμε την πεποίθηση των νέων ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι κάτι που δεν τους αφορά, ότι οι εισφορές τους χάνονται και ότι δεν θα πάρουν σύνταξη ποτέ. Γι' αυτό υιοθετούμε βαθμιαία τη λογική του ατομικού κουμπαρά για κάθε νέο, όπου θα αποταμιεύονται οι εισφορές του, θα επενδύονται και το ποσό που θα προκύπτει θα διαμορφώνει την επικουρική του σύνταξη» διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι το σύστημα αυτό ισχύει ήδη σε προηγμένες χώρες, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις αυξημένες από 43% έως 68%. «Για τους παλαιούς ασφαλισμένους δεν θα αλλάξει τίποτε» διαβεβαιώνει.

Σε ερώτηση σχετικά με την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι με το νέο επικουρικό η κυβέρνηση τζογάρει με τις εισφορές των ασφαλισμένων, ο κ. Χατζηδάκης απαντά: «Αστεία πράγματα. Υπάρχει απόλυτη εγγύηση στο νομοσχέδιο ότι ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που πάνε στραβά οι αγορές, οι νέοι ασφαλισμένοι θα πάρουν τις εισφορές τους συν τον πληθωρισμό Πού είναι λοιπόν ο τζόγος; Μόνο στο μυαλό του ΣΥΡΙΖΑ».

Τσακλόγλου: «Η μεταρρύθμιση έχει μακρόπνοο ορίζοντα»

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έχει μακρόπνοο ορίζοντα, προνοητικό χαρακτήρα και στο επίκεντρό της βρίσκονται οι ανάγκες της vέας γενιάς.

Όπως υπογραμμίζει, «το νέο σύστημα, με τους ατομικούς λογαριασμούς, δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργασία. Σε βάθος χρόνου αυτό θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νέων προς το ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον συνδέει ρητά τις εισφορές τους με τη σύνταξη που θα λάβουν. Ταυτόχρονα, τα οφέλη από τον περιορισμό της ανασφάλιστης εργασίας είναι πολύ μεγάλα τόσο για την οικονομία, όσο και για το ασφαλιστικό μας σύστημα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσακλόγλου σημειώνει ότι κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα λειτουργούν με επιτυχία σε πολλές χώρες εδώ και αρκετές δεκαετίες, ενώ αναφέρει ότι η εμπειρία των χωρών αυτών δείχνει ότι, «παρότι οι αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων έχουν διακυμάνσεις, μακροχρονίως οι αποδόσεις τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και σχεδόν πάντα υψηλότερες από τις αποδόσεις διανεμητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων - ιδίως από τις αποδόσεις διανεμητικών συστημάτων γερασμένων κοινωνιών, όπως η ελληνική».

