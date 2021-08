Κόσμος

Βραζιλία - Αμοιρίδης: βαριά καταδίκη στη γυναίκα του Έλληνα πρέσβη για τη δολοφονία του

Αποδείχθηκε ένοχη για το σχεδιασμό της δολοφονίας του άντρα της, από τον 29χρονο εραστή της. Για «κτηνώδες» έγκλημα έκανε λόγο ο δικαστής.

Σε 31 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε η Βραζιλιάνα σύζυγος του Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία Κυριάκου Αμοιρίδη για τη δολοφονία του στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, όπως μετέδωσε το BBC.

Το πτώμα του Έλληνα πρέσβη είχε βρεθεί μέσα στο πορτμπαγκάζ του απανθρακωμένου αυτοκινήτου του στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η σύζυγός του, η Φρανσουάζ ντε Σούζα Ολιβέιρα, διατηρούσε σχέση με τον αστυνομικό Σέρτζιο Γκόμες, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τον Έλληνα διπλωμάτη καθοδηγούμενος από εκείνη και σήμερα βρίσκεται στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών.

Στο τέλος της δίκης, που διήρκεσε τρεις ημέρες, ο δικαστής χαρακτήρισε το έγκλημα "κτηνώδες".

Ένας άλλος άνδρας, συγγενής του Γκόμες, ο Εντουάρντο Μορέιρα Τεντέσκι ντε Μέλο, κρίθηκε αθώος, αλλά έχει ήδη εκτίσει ένα χρόνο στη φυλακή επειδή βοήθησε στην απόκρυψη του πτώματος του Έλληνα πρέσβη.

Ο 59χρονος Αμοιρίδης είχε διατελέσει πρόξενος της Ελλάδας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, από το 2001 ως το 2004, και είχε επιστρέψει στη Βραζιλία ως πρέσβης τη χρονιά που δολοφονήθηκε.

Είχε παντρευτεί την Φρανσουάζ το 2004 με την οποία είχε αποκτήσει μια κόρη που ήταν δέκα ετών όταν εκείνος δολοφονήθηκε.

Η 40χρονη τότε σύζυγος του διπλωμάτη και ο 29χρονος εραστής της είχαν συλληφθεί από την αρχή καθώς είχαν κριθεί βασικοί ύποπτοι για το φόνο του πρέσβη.

