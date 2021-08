Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας ανηλίκων

Η Αστυνομία συνέλαβε δυο αλλοδαπούς και αναζητεί άλλους 4, οι οποίοι διέπρατταν συστηματικά κλοπές από σπίτια και αυτοκίνητα.

Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς πέρασαν οι αστυνομικοί, καθώς όπως αποδείχθηκε ήταν μέλη συμμορίας που έκανε κλοπές από σπίτια και αυτοκίνητα.

Τα μέλη της συμμορίας είναι όλοι αλλοδαποί και κυρίως ανήλικοι, ενώ πέραν από τους 2 συλληφθέντες, αναζητούνται άλλα 4 μέλη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι (6) αλλοδαπών, κυρίως ανηλίκων, για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε κλοπές από οικίες και αυτοκίνητα.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 25-8-2021 στην Κυψέλη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, δύο (2) από τα μέλη της ανωτέρω συμμορίας, ενώ οι έτεροι κατηγορούμενοι αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία δραστηριοποιείτο στις περιοχές της Καλλιθέας και της Ακρόπολης και διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και αυτοκίνητα.

Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία μοίραζαν μεταξύ τους, καθώς και τιμαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές που διέθεταν-μεταπωλούσαν άμεσα, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν τέσσερις (10) περιπτώσεις κλοπών. Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

