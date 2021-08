Life

Michael Jackson: Δώρο στους θαυμαστές του 12 χρόνια μετά τον θάνατό του

H μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει η οικογένειά του, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του...



Μία μεγάλη έκπληξη που θα αποτελέσει σπάνιο δώρο για τους φανατικούς θαυμαστές του Michael Jackson ετοιμάζει η οικογένειά του, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο διάσημος σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής πέθανε σε ηλικία 51 ετών το 2009, παρόλο που πολλές θεωρίες συνωμοσίας τον θέλουν ακόμα ζωντανό!

Η οικογένεια του Michael Jackson σχεδιάζει να τον… επαναφέρει στη ζωή με ένα νέο τραγούδι.

Συγκεκριμένα, ο αδερφός του Tito Jackson αποκάλυψε ότι οι Jacksons σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα νέο κομμάτι που περιλαμβάνει άγνωστες ηχογραφήσεις του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

«Θα ήταν πολύ ευχάριστο να βρεθούμε ξανά σε δίσκο με τον Michael. Οτιδήποτε θα λειτουργούσε, θα ήμασταν πρόθυμοι να δοκιμάσουμε και να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε στην εφημερίδα Sun.

