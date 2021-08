Πολιτική

Γεννηματά: Είμαστε κόμμα με ταυτότητα, όχι κομπάρσοι της Ιστορίας

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της. Τι λέει για την πορεία της κόμματός της.



«O κ. Μητσοτάκης και οι πολιτικές του δεν έχουν σχέση με το Κέντρο», τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε συνέντευξή της στο Βήμα της Κυριακής, ενώ υπογραμμίζει ότι «οι πολίτες αναζητούν προοδευτική εναλλακτική λύση. Προσβλέπουν σε έναν πολιτικό χώρο που θα δίνει ξανά ελπίδα και προοπτική, με πατριωτισμό και κοινωνική ευαισθησία, στο Κίνημα Αλλαγής».

Όπως αναφέρει η κυρία Γεννηματά δεν είναι "κεντρώο" να φτιάχνεις την Ελλάδα για τους λίγους εις βάρος των πολλών με αλλαγές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. «Καταλαβαίνω το άγχος του κ. Μητσοτάκη να βρει ψήφους στον κεντρώο χώρο και στελέχη στην πολιτική αγορά, αλλά ας θυμάται ότι αντίστοιχη προσπάθεια έκανε και ο κ. Τσίπρας, χωρίς αποτέλεσμα. Οι "διευρύνσεις" ή οι "αξιοποιήσιμοι" σύντομα χάνουν την ταυτότητά τους όταν μπαίνουν κάτω από τη νέα ταμπέλα», επισημαίνει με νόημα και υπογραμμίζει ότι οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές στις οποίες πρεσβεύει το Κίνημα Αλλαγής κερδίζουν έδαφος.

«Αυτό που χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι ένα σύγχρονο προοδευτικό σχέδιο, ικανότητα και αποφασιστικότητα, να γίνει πράξη. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα συνεκτικό αφήγημα με επίκεντρο τις αρχές της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας. Με ένα νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο, που μπορεί να επανεκκινήσει την οικονομία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με παραγωγή στον τόπο μας, με πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπείς εργαζόμενους, προτεραιότητα τις σύγχρονες κοινωνικές υποδομές και αντιμετώπιση των ανισοτήτων που μεγάλωσαν από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Είναι η ώρα να νοιαστούμε και να δουλέψουμε για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία κόντρα στην πορεία που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης που οδηγεί σε μια Ελλάδα για λίγους και ισχυρούς», υποστηρίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η Φώφη Γεννηματά καθιστά σαφές ότι η αυτονομία του Κινήματος Αλλαγής είναι αδιαπραγμάτευτη και δίνει το στίγμα της δικής της ηγεσίας. «Είμαστε κόμμα με ταυτότητα και προοπτική, όχι κομπάρσοι της ιστορίας ή συμπλήρωμα στα σχέδια κάποιων. Αυτήν την προοπτική αυτονομίας, ελπίδας και νίκης θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω στις 3 του Σεπτέμβρη, για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας, το Κίνημα Αλλαγής, την αυθεντική δύναμη Αλλαγής για την πατρίδα μας. Με αυτή τη σημαία διεκδικώ ξανά την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο οδηγεί η πολιτική ενότητα, η αυτόνομη πορεία και η προοδευτική ταυτότητα. Αυτό το τρίπτυχο υπηρετώ και για αυτά μάχομαι με πίστη, αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών» αναφέρει και συμπληρώνει πώς έτσι μέχρι τώρα «σταθήκαμε απέναντι στη Συντήρηση - γαλάζια και κόκκινη - χωρίς υποδεκάμετρο, ορθώσαμε λόγο προοδευτικό και πατριωτικό, αποφύγαμε τις συγκολλήσεις που κάποια συστήματα θέλουν να μας επιβάλλουν». Δεσμεύεται και πάλι πως εντός του Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η ΚΕ για να αποφασίσει όλες τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα για τις εσωκομματικές εκλογές της ηγεσίας.

Για τη αυστηρή κριτική που ασκεί στα ΜΜΕ πως ευνοούν την κυβέρνηση κι επικρίνουν το ΚΙΝΑΛ, η κυρία Γεννηματά εξηγεί πώς δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση ούτε υπερπροβολή. «Ζητάμε το αυτονόητο και συνταγματικά επιβαλλόμενο, να ακούγονται όλες οι απόψεις, να λειτουργεί ομαλά ο δημόσιος διάλογος, να γίνεται σεβαστή η λαϊκή εντολή», λέει.

Σχετικά με τις πυρκαγιές και την πανδημία , η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδράνησε στην πρόληψη και απέτυχε παταγωδώς στην καταστολή, επικρίνει τον πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη πως αρκείται σε επικοινωνιακή διαχείριση με προσχηματική συγγνώμη ενώ επιμένει να ζητάει τον καταλογισμό πολιτικών ευθυνών.

«Το κυβερνητικό σύστημα πολιτικής προστασίας δοκιμάστηκε και απέτυχε. Αντί να αποδοθούν ευθύνες, ο πρωθυπουργός προσήλθε προχθές στη Βουλή να μας εξηγήσει ότι τα έκανε όλα σωστά. Η πολιτική ευθιξία είναι άγνωστη στην κυβέρνηση. Μαζί με τη συγγνώμη χάθηκε και το φιλότιμο. Εμείς επιμένουμε ότι οι ευθύνες και τα λάθη δεν μπορεί να είναι "ορφανά", πάντα αναφέρονται σε πρόσωπα, καταλογίζονται σε αυτούς που έχουν την υποχρέωση, είναι αρμόδιοι να μας προστατεύουν την ώρα της κρίσης. Τα νέα μέτρα θα κριθούν στην πράξη από την ύπαρξη και λειτουργία αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχου από τους μηχανισμούς τους κράτους», υποστηρίζει η κ. Γεννηματά.

