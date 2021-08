Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος για κορονοϊό: είναι λάθος να μπουν ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί στην τάξη

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας, κάλεσε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, προβλέποντας ότι αν δεν γίνει αυτό, τα σχολεία θα ανοίξουν… για να κλείσουν.

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού των παιδιών έστειλε ο καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιφυλακτικότητα των γονέων θα αρχίζει να αντιστρέφεται και τους κάλεσε σιγά – σιγά να σκεφτούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ο κ. Μανωλόπουλος ανέφερε ότι ο εμβολιασμός των παιδιών αποτελεί μια συνθήκη για ομαλή εκπαίδευση, ειδάλλως όπως είπε, «φοβάμαι ότι θα ανοίξουν τα σχολεία για να κλείσουν». «Κάθε παιδί, καθένας που εμβολιάζεται κερδίζουμε κάτι και σαν κοινωνία και το ίδιο το άτομο που εμβολιάζεται», σημείωσε.

Ο καθηγητής εξέφρασε την άποψη ότι καθηγητές και δάσκαλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν πρέπει να μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες και να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αντιεμβολιαστικό κήρυγμα ή κήρυγμα φόβου στα παιδιά.

«Πέρα από το υγειονομικό κομμάτι νομίζω ότι είναι λάθος εκπαιδευτικά. Άνθρωποι που είναι είτε αντιεμβολιαστές, είτε φοβούνται, να μπαίνουν (στην τάξη) και στην ερώτηση των μαθητών ‘’γιατί δεν έχετε εμβολιαστεί’’ να κάνουν αντιεμβολιαστικό κήρυγμα ή κήρυγμα φόβου στα παιδιά, που στο σπίτι προσπαθούμε να τα εκπαιδεύσουμε να σκέφτονται ορθολογικά και σωστά» σημείωσε ο κ. Μανωλόπουλος.

