Ίμπιζα: φέρι μποτ έπεσε σε νησίδα – Παιδί μεταξύ των τραυματιών (βίντεο)

Ατύχημα με δεκάδες τραυματίες έλαβε χώρα στο ισπανικό νησί της Ίμπιζα, το βράδυ του Σαββάτου.

Ένα πορθμείο προσάραξε στα ανοιχτά του ισπανικού νησιού, της Ίμπιζα, χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, οι δύο από αυτούς σοβαρά, ανάμεσά τους και ένας δεκάχρονος, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το φέρι μπόουτ San Gwann της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας FRS, πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα, της μικρότερης από τις ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσους.

Αναχωρούσε από το λιμάνι της Ίμπιζα στις 9.30 μμ χθες το βράδυ όταν προσάραξε στη νησίδα Ες Μάλβινς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FRS.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετέφερε 35 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Η ισπανική ακτοφυλακή πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης και αεροδιακομιδή για εννέα ανθρώπους που έπρεπε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Οι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν με σκάφος του λιμενικού.

Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι, ένας ενήλικας και το δεκάχρονο αγόρι, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο San Espases της Μαγιόρκα, όπως δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το φέρι San Gwann καλύπτει σε 30 λεπτά την απόσταση ανάμεσα στην Ίμπιζα και την Φορμεντέρα και έχει δυνατότητα μεταφοράς 427 επιβατών.

