Σκέρτσος: Το “Freedom Pass” επιτάχυνε τον εμβολιασμό των νέων

Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας, το 43% των νέων ηλικίας 18-25 ετών έχει ήδη εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού.

Κατ΄ αρχήν απολογισμό του αντίκτυπου που είχε το «Freedom Pass», η ψηφιακή χρεωστική κάρτα αξίας 150 ευρώ, στο ποσοστό εμβολιασμό των νέων ηλικίας από 18 ως 25 ετών και στη γενικότερη προσπάθεια οικοδόμησης του τείχους ανοσοπροστασίας του πληθυσμού, επιχειρεί με ανάρτηση του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Αφού γνωστοποιεί πως ως τις 23 Αυγούστου περί τους 410.000 νέους έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού, δηλαδή το 43% της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ο κ. Σκέρτσος συμπεραίνει πως «το βέβαιο είναι ότι το Freedom Pass επιτάχυνε τον εμβολιασμό, που αποτελούσε ζητούμενο, εκείνων που ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο αλλά δεν βιάζονταν.

Ο υπουργός Επικρατείας παραθέτει, μάλιστα, στοιχεία για την οικονομική ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων, που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοιού, από την χρήση του Freedom Pass και παροτρύνει όλους όσοι δεν το έχουν αξιοποιήσει να το πράξουν, καθώς το Freedom Pass θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος του έτους.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου στo Facebook αναφέρει τα εξής:

Στις 28/6 η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση του freedom pass, μιας ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ για τουρισμό και πολιτισμό, σε όλες τις νέες και τους νέους 18 έως 25 ετών που έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν έως το τέλος του 2021.

Χάρη στις αρχές του evidence-based policy making που προσπαθούμε να τηρούμε στη χάραξη και υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών, έχουμε σήμερα στη διάθεση μας τα δεδομένα για να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής.

Ας δούμε, λοιπόν, τι μας λένε τα στοιχεία δυο μήνες μετά την εξαγγελία του μέτρου και ενάμιση μήνα από την ενεργοποίησή του.

Στις 27/6 οι νέοι 18 - 25 ετών που είχαν δηλώσει συμμετοχή στον εμβολιασμό ήταν περίπου 130.000 (13,6% σε σύνολο περίπου 953.000 νέων). Στις 23/8 οι νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού είναι περίπου 410.000 ή 43% του ηλικιακού τους γκρουπ.

Από αυτούς οι 308.603, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που μας παρέχουν η Viva και η Alpha bank, έχουν κάνει χρήση του freedom pass.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως σχεδόν 8 στους 10 νέους 18 - 25 ετών που εμβολιάστηκαν, το 75% για την ακρίβεια, αξιολόγησαν θετικά την ενθάρρυνση και επιβράβευση της Πολιτείας υπέρ του εμβολιασμού και αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα που τους παρείχε το κράτος.

Το ποσοστό είναι υψηλό και αποδεικνύει ότι όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν κατά του μέτρου, κυρίως με ηθικολογικού τύπου επιχειρήματα και χαρακτηρισμούς αλλά σίγουρα χωρίς στοιχεία, μιλούσαν στην πραγματικότητα για τον εαυτό τους και όχι για τους ίδιους τους νέους.

Το πόσο έχει επηρεάσει το freedom pass την τελική απόφαση ενός νέου να εμβολιαστεί είναι κάτι που δύσκολα θα μάθουμε. Δύσκολα ,πάντως ,μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι χωρίς αυτό τα σημερινά ποσοστά συμμετοχής στον εμβολιασμό των 18 - 25 θα ήταν υψηλότερα, πιθανότατα θα ήταν μάλλον χαμηλότερα χωρίς αυτό.

Το βέβαιο είναι ότι επιτάχυνε τον εμβολιασμό, που αποτελούσε ζητούμενο, εκείνων που ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο αλλά δεν βιάζονταν.

Σε κάθε περίπτωση η χρήση της κάρτας από τους ίδιους τους δικαιούχους δείχνει ότι πρόκειται για μια πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή που ανοίγει το δρόμο και για άλλες αντίστοιχες πολιτικές στο μέλλον.

Ήδη 33,7 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί από τους δικαιούχους της κάρτας στις ακόλουθες δραστηριότητες, στηρίζοντας επιπρόσθετα την οικονομία του τουρισμού και του πολιτισμού που χτυπήθηκαν δυσανάλογα κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

Διαμονή 30%

Τουριστικά γραφεία 19,5%

38% μεταφορές

3% πολιτισμός

Το σημαντικότερο, όμως, εντέλει είναι ότι το 43% αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι σήμερα πιο ασφαλές έναντι της μετάλλαξης Δ συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο στόχο της συλλογικής ανοσίας.

Το freedom pass παραμένει διαθέσιμο για όλες τις νέες και τους νέους αυτής της ομάδας έως το τέλος του έτους και όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει μπορεί να το κάνει εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/freedom-pass».

