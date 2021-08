Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: οι πληρωμές της εβδομάδας

Τι πληρώνεται την εβδομάδα από 30 Αυγούστου έως και 3 Σεπτεμβρίου, από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Η ολοκλήρωση της καταβολής των συντάξεων Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου και η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στον προγραμματισμό των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 30 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί 820 εκατ. ευρώ σε 1,8 εκατομμύρια περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 30 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου θα καταβληθούν 553,2 εκατ. ευρώ σε 912,825 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου συνταξιούχων του Δημοσίου και τέως φορέων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας, 13,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 540 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

1,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.230 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

430.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 540 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τέλος, 13.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 39 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Την Τρίτη 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 10,9 εκατ. ευρώ σε 25.150 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 στη βάση του ν. 4778/2021.

2.Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6 ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τρίτη 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

70,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 172.269 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

47,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 214.990 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

30 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 245.173 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

12,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.758 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 34.989 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

14 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 81.385 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

231.128 ευρώ θα καταβληθούν σε 6.567 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

226.432 ευρώ θα καταβληθούν σε 886 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

150.691 ευρώ θα καταβληθούν σε 293 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

84.218 ευρώ θα καταβληθούν σε 106 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

307.326 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.267 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

Για το διάστημα 30 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.





