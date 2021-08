Υγεία - Περιβάλλον

Θριάσιο Νοσοκομείο: προπηλακισμός υγειονομικών από αρνητές του κορονοϊού

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων, η επίθεση έγινε από ομάδα που αυτοαποκαλείται «Θεματοφύλακες των ασθενών», με αφορμή τη διασωλήνωση ασθενούς με κορονοϊό.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι, «Καταδικάζουμε τη χθεσινοβραδινή εισβολή (Σάββατο 28 Αυγούστου), στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, ομάδας, που αυτοαποκαλούνται "θεματοφυλακές των ασθενών", οι οποίοι προπηλάκισαν συναδέλφους στην Πνευμονολογική κλινική, με αφορμή διασωλήνωση ασθενούς με COVID».

Όπως καταγγέλλετε στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι οι υγειονομικοί στοχοποιούμαστε όχι μόνο από τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ αλλά και από παραθρησκευτικές, ακροδεξιές - φασιστικές ομάδες, που αξιοποιούν την κυβερνητική πολιτική αντιμετώπισης της επιδημίας, για να διασπείρουν τις σκοταδιστικές τους αντιλήψεις σε βάρος των ασθενών και των εργαζομένων.

Συγκεντρώνουμε περισσότερα στοιχεία και θα προχωρήσουμε σε πιο ολοκληρωμένη καταγγελία, την οποία και θα δημοσιεύσουμε. Ζητάμε, ταυτόχρονα να ενισχυθεί η φύλαξη του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου, με πρόσληψη επιπλέον φυλακών και μονιμοποίηση των συμβασιούχων φυλάκων, γιατί είναι σίγουρο ότι θα συνεχισθεί η δράση τέτοιων ομάδων».

