Επιστροφή στα θρανία με δια ζώσης διδασκαλία

Πότε θα εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Με δια ζώσης διδασκαλία θα λειτουργήσουν φέτος τα σχολεία, με το πρώτο κουδούνι να είναι προγραμματισμένο να χτυπήσει στις 13 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή, η τηλεκπαίδευση θα ισχύει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως με τις ευπαθείς ομάδες. Επίσης τόνισε πως προς το παρόν δεν εξετάζεται υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών.

«Η επιθυμία του υπουργείου Παιδείας είναι η επαναφορά στη δια ζώσης διδασκαλία», είπε χαρακτηριστικά η Ζέττα Μακρή μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Σημείωσε πως οι μαθητές άνω των 12 ετών μπορούν να εμβολιαστούν και συνεπώς γι’ αυτούς θα δοθούν δωρεάν self test. Τα ποσοστά εμβολιασμού στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυξάνονται.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, μεγάλη είναι η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στους εμβολιασμούς, ενώ ένα ποσοστό της τάξης περίπου 20% δεν έχει εμβολιαστεί και γι’ αυτό χρειάζεται να παρθούν μέτρα, όπως ο εργαστηριακός έλεγχος των εκπαιδευτικών με δική τους ευθύνη και δαπάνη.

