Δήμος Πύλου - Νέστορος: Τελετή σήμανσης γηραιότερης λυγαριάς στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του επετειακού εορταστικού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Με κάθε επισημότητα και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, στην Κοινότητα των Κάτω Αμπελόκηπων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, η τελετή σήμανσης της γηραιότερης λυγαριάς στην Ελλάδα, δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του επετειακού εορταστικού προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, με θέμα το «Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας και τελέσθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021.

Τα αποκαλυπτήρια έκαναν ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο Ιδρυτής του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας Δημοσθένης Κορδός και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Με το πέρας όλων των επερχόμενων εκδηλώσεων και τις σημάνσεις που θα ντύνουν 71 επιλεγμένα αιωνόβια δέντρα ανά την Πελοπόννησο, πρόκειται να αναδειχθεί τόσο η ιστορία της Επανάστασης, όσο και η παρουσία της ίδιας της φύσης και της παράδοσης της Χώρας μας, κατά τη διάρκεια των αγώνων για την Ελευθερία, όπως στην περίπτωση της Λυγαριάς στους κάτω Αμπελόκηπους, η οποία αποτέλεσε μάρτυρας της πρώτης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ελλήνων και Τουρκοαιγυπτίων, στην ιστορική Μάχη Κάτω Μηναγίων. Ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο πρόσφατα χαρακτηρίστηκε δημόσια εορτή τοπικής σημασίας, με ομόφωνη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το παρών επίσης έδωσαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

