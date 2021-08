Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες τα κρούσματα κορονοϊού και αυτήν την Κυριακή, καθώς είναι τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν το Σάββατο, που τα διαγνωστικά κέντρα υπολειτουργούν.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 1582 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 314 μολύνσεις και στη Θεσσαλονίκη 138. Σταθερά στο «κόκκινο» για πολλοστή μέρα βρίσκεται η Κρήτη, με το Ηράκλειο να «δίνει» 39 κρούσματα, στο Ρέθυμνο 37 και στα Χανιά 25.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

