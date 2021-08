Τοπικά Νέα

Σαντορίνη: Συνελήφθη Ρουμάνος σωματέμπορος

Σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης απο το 2016

Στα χέρια της Ασφάλειας Σαντορίνης έπεσε καταζητούμενος σωματέμπορος, ο οποιος τα τελευταία πέντε χρόνια ζούσε ως φυγάς και πήγε για διακοπές στη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Στις 9 το πρωί της 20ης Αυγούστου ο 40χρονος έφθασε με πτήση της Wizz Air στη Μύκονο οπου συνοδευόμενος απο μια εντυπωσιακή ξανθιά παρέμεινε τέσσερις ημέρες και διασκέδαζε ανενόχλητος. Στη συνέχεια με πλοίο πέρασε στη Σαντορίνη για να συνεχίσει το ταξίδι του. Χθες στις 20:40 και ενω ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας του αερολιμένα τον μπλόκαραν πριν μπει στο αεροπλάνο και σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή Νάξου.

Σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης απο το 2016 απο τον ανακριτή Ιωαννίνων το οποίο ειναι σε ισχύ με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για σωματεμπορία. Ο ίδιος με δυο ακόμη συνεργούς του Έλληνες ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στα Ιωάννινα κατηγορουνται για μαστροπεία. Οι δυο συνεργοι του συνελήφθησαν όμως ο ίδιος κατάφερε να ξεγλιστρίσει στο Βουκουρέστι.

