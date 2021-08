Πολιτισμός

Αθήνα: Κλειστό το κέντρο λόγω γυρισμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συνεργεία της τηλεοπτικής σειράς έχουν στήσει σκηνικά και κάνουν γυρίσματα στο ιστορικό κέντρο. Οι δρόμοι που είναι κλειστοί.

Λόγω διεξαγωγής κινηματογραφικών γυρισμάτων της σειράς «Τζακ Ράιαν» την Κυριακή 29/08/2021 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών (με εξαίρεση τα οχήματα των συμμετεχόντων στα κινηματογραφικά γυρίσματα), στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων ως εξής:

Από ώρα 06.00΄ έως 18.00΄ στις κατωτέρω οδούς:

Μενάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πειραιώς και Ευριπίδου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γερανίου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κλεισθένους, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θέμιδος, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κακουργοδικείου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αριστοφάνους, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αισχύλου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγίου Δημητρίου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Ηρώων.

Aπό την Αστυνομία "παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων".

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία - Αμοιρίδης: βαριά καταδίκη στη γυναίκα του Έλληνα πρέσβη για τη δολοφονία του

Αφγανιστάν: Νέο “χτύπημα” των ΗΠΑ στον ISIS

Άμφισσα: Φωτιά στο Κρόκι