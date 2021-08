Πολιτική

Κάλυμνος – Ναυμαχία του Γέροντα: Στις εκδηλώσεις η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις, μετά την πρωινή δοξολογία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα την Κάλυμνο για να παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη Ναυμαχία του Γέροντα, που διοργάνωσαν ο Δήμος Καλυμνίων και το Επαρχείο Καλύμνου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου το πρωί παρέστη στη δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας δήλωσε:

«Τιμούμε σήμερα την επέτειο της Ναυμαχίας του Γέροντα, μιας από τις πιο ένδοξες σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή του αγώνα, μια χούφτα ελληνικά πλοία κατατρόπωσαν την οθωμανική αρμάδα, χάρη στη δεξιοσύνη, τη γενναιότητα και την τόλμη των πυρπολητών και των καπετάνιων τους. Έτρεψαν σε φυγή τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο κρατώντας ζωντανή τη φλόγα της ελευθερίας.

Η ανάμνηση της περίλαμπρης νίκης μας συντροφεύει, μας καθοδηγεί και μας εμπνέει».

