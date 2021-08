Πολιτισμός

Κεφαλονιά – Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης: Εγκαίνια από τη Λίνα Μενδώνη

Στον αρχαιολογικό χώρο της Σάμης βρέθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, που βρίσκεται στην περιφέρεια για εννέα έργα του υπουργείου.

Αυτοψία στα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κεφαλονιά πραγματοποίησε η Λίνα Μενδώνη. Στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης υλοποιούνται 9 έργα από το ΥΠΠΟΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8.000.000 ευρώ, ενταγμένα στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων-ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς- Ιθάκης Σταύρο Τραυλλό και το Δήμαρχο Αργοστολίου, Θεόφιλο Μιχαλάτο, παρουσία του βουλευτή Κεφαλληνίας Παναγή Καππάτου, στο Δημαρχείο της πόλης, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία των έργων Πολιτισμού στο νησί.

Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε στο πρόσωπο της Υπουργού την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου» προϋπολογισμού περίπου 2.500.000 ευρώ. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση της Υπουργού στα αιτήματα του Δήμου, ιδιαίτερα για την ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων- ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου προστασίας και ανάδειξης του Τάφου στα Τζαννάτα, αλλά και για την βούλησή της να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα -σε συνεργασία με την Περιφέρεια- του έργου της έκθεσης του Μουσείου Σκλάβου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και την έγκριση της μουσειογραφικής μελέτης από το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ.

Μετά τη συνάντηση εργασίας η Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα και για τους συνεργάτες μου, που βρισκόμαστε σήμερα στην Κεφαλονιά, και αύριο στην Ιθάκη, για να εξετάσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ίσως, είναι η πρώτη φορά, που με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-ΕΣΠΑ 2014-2020 και από τον Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ, εκτελούνται έργα που ξεπερνούν τα 8.000.000 ευρώ. Εάν συνυπολογίσουμε και τις 750.000 ευρώ, που διετέθησαν άμεσα για την αποκατάσταση των μνημείων, που επλήγησαν από την καταστροφική επέλαση του «Ιανού», αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ένα σημαντικό έργο με διασφαλισμένους πόρους. Στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, θα έχουμε τον αρχαιολογικό και μνημειακό πλούτο της Κεφαλονιάς, σωστά αποκατεστημένο και προσβάσιμο στους πολίτες της Κεφαλονιάς, οι οποίοι είναι οι φυσικοί φορείς αυτού του Πολιτισμού, αλλά στους πολυπληθείς επισκέπτες του νησιού.

Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τον βουλευτή Παναγή Καππάτο, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Κεφαλονιά και ιδιαίτερα στον Δήμο Αργοστολίου. Κάναμε αυτοψία σε όλα τα σημεία που υπάρχουν μικρές ή μεγάλες εκκρεμότητες που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Όπως το Μουσείο Αργοστολίου και το Μουσείο Γεράσιμου Σκλάβου. Ο Σκλάβος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Κεφαλονιά. Η αποκατάσταση του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος που θα φιλοξενήσει τη μοναδική συλλογή του εντάχθηκε στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Το μουσείο Γεράσιμου Σκλάβου πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς αποτελεί εκτός από ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό πόλο για το νησί, και έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόρο.

Σε ό,τι αφορά το Μουσείο του Αργοστολίου, είναι ανεπίτρεπτη η καθυστέρηση, μετά τον σεισμό, το 2014. Είναι πραγματικά λυπηρό και αδιανόητο, η Κεφαλονιά, με αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, με αυτόν τον τεράστιο πλούτο στο πολιτιστικό της απόθεμα, όλα αυτά τα χρόνια να είναι χωρίς μουσείο. Πέντε χαμένα χρόνια. Τώρα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τροποποίησης του ρυμοτομικού και προχωρεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Συγχρόνως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει την ετοιμότητα να υποβάλλει προς ένταξη το έργο του νέου Μουσείου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων-ΕΣΠΑ 2014-2020 μόλις η Περιφέρεια εκδώσει την σχετική πρόσκληση. Προφανώς, πρέπει να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος».

Στον αρχαιολογικό χώρο του μυκηναϊκού τάφου στα Τζαννάτα, η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε και συζήτησε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Τους διαβεβαίωσε ότι το έργο, προστασίας και ανάδειξης του θολωτού τάφου, προϋπολογισμού 1.590.000 ευρώ ξεκινά άμεσα και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την Περιφέρεια. «Ο Τάφος στα Τζαννάτα εντάχθηκε στις 21 Ιουνίου 2021. Στόχος μας είναι μέσα στον Οκτώβριο να ξεκινήσει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του χώρου του τάφου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και να ξεκινήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση της κατασκευής του νέου στεγάστρου προστασίας του μνημείου από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ».

Κατά την αυτοψία στη Γέφυρα De Bosset, που επλήγη από τον «Ιανό», η Υπουργός ενημερώθηκε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για την εξέλιξη του έργου της αποκατάστασης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.

H Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στην Ιερά Μονή Αγίων Φανέντων, στη Σάμη, όπου ξεκινά το έργο αναστήλωσης του παλαιού καθολικού της Μονής, η οποία μαρτυρείται από τον 13ο αι., και του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, του 17ου αι., από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων συνολικού προϋπολογισμού 840.000 ευρώ. Δεδομένου ότι η Μονή, έχει κτιστεί επί των ερειπίων της αρχαίας ακρόπολης της Σάμης και έχει ενσωματώσει μέρος του πύργου της οχύρωσης, η υπουργός ζήτησε από τη Εφορεία Αρχαιοτήτων να προχωρήσει άμεσα στον σχεδιασμό των απαιτούμενων μελετών για την αποκατάσταση του πύργου, καθώς και για τον ευπρεπισμό των κελλιών του μοναστηριακού συγκροτήματος, στα οποία έχει ενσωματωθεί αρχαίο δομικό υλικό, προκειμένου στην επόμενη προγραμματική περίοδο να υποβληθεί προς ένταξη το έργο της αποκατάστασης του αρχαίου τείχους και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του καθολικού.

Η Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Σάμης Γεράσιμο Μόνια-Νέττη, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα έργα που εκτελούνται στον Δήμο Σάμης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, όπως η ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης στην Αγία Ευφημία προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, η ανάδειξη του ρωμαϊκού βαλανείου στο Λουτρό προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ και η ανάδειξη του ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο, προϋπολογισμού 485.000 ευρώ, αλλά και για την λύση που έδωσε το ΥΠΠΟΑ για την επαναλειτουργία του σπηλαίου της Μελισσάνης, που αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό για την περιοχή.

Στη Σάμη, η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε την Αρχαιολογική Συλλογή και την έκθεση των ψηφιδωτών στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της. Το έργο, προϋπολογισμού 1.523.417 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων-ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020. Στην έκθεση παρουσιάζεται η διαχρονική κατοίκηση της Σάμης από την πρώιμη εποχή του Χαλκού έως τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση, από την οποία δοκιμάστηκε η Κεφαλονιά και ιδιαίτερη η Σάμη, καθώς ο «Ιανός» έπληξε την πολιτιστική κληρονομιάς του νησιού, το οποίο έγκαιρα αποκαθίσταται.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη, «προχωρεί τις διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και στην εκτέλεση συγκεκριμένων πιλοτικών έργων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης, που θα μας προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα, σε όλη την Επικράτεια, τέτοιου είδους προβλήματα οψέποτε προκύπτουν». Αναφερόμενη στα έργα, που αυτή την περίοδο εκτελούνται στο νησί, ανέφερε ότι «αυτά τα έργα δημιουργούν ένα νέο τοπίο για την Κεφαλονιά, και συμβάλλουν καθοριστικά στις τρέχουσες δυνατότητες, αλλά και στις μελλοντικές προοπτικές της τοπικής κοινωνίας, επιφέροντας τόσο άμεση, όσο και μακροπρόθεσμη τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, δημιουργώντας νέους και ισχυρούς πόλους έλξης επισκεπτών και ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού, και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κεφαλονιά ολοκληρώθηκε στη συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ληξουρίου Γιώργο Κατσιβέλη και τους συνεργάτες της, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η περιοχή, όπως η αποκατάσταση του σεισμόπληκτου κτηρίου της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, για το οποίο η Λίνα Μενδώνη ανέλαβε να ενημερώσει αρμοδίως την Υπουργό Παιδείας, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου της Φιλαρμονικής Ληξουρίου, η οποία μπορεί να υποστηριχθεί για τις δράσεις της μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και η αποκατάσταση σειμόπληκτων εκκλησιών, όπως η Αγία Μαρίνα των Σουλλάρων, η αποκατάσταση της οποίας είναι σε εξέλιξη από την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης του ΥΠΠΟΑ με προϋπολογισμό 388.000 ευρώ από το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αυτοψία στο συγκεκριμένο έργο, όπως και στο έργο της αποκατάστασης του καθολικού της Μονής Σισίων, προϋπολογισμό 940.000 ευρώ, πραγματοποίησε το κλιμάκιο του ΥΠΠΟΑ, που συνόδευε την Υπουργό.

Τη Λίνα Μενδώνη συνόδευσαν στις αυτοψίες στα έργα της Κεφαλονιάς, ο βουλευτής Παναγής Καππάτος, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλλός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Γρηγόρης Γρηγορακάκης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έλενα Κουντούρη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Μαρία Μερτζάνη και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ.

